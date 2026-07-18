Mbappé supera a Messi como máximo goleador histórico en mundiales y lidera la Bota de Oro

Un doblete del francés Kylian Mbappé en los minutos 48 y 66 lo convirtió en el máximo goleador provisional del Mundial 2026 con 10 tantos y de la historia de los Mundiales con 22, pero no le sirvió a los galos para quedarse con el tercer puesto al caer por 4-6 ante Inglaterra en Miami.

Los ingleses se impusieron con dianas de Declan Rice en el minuto 3, Ezri Konsa en el 18, un triplete de Bukayo Saka en los minutos 37, 45 y 87 (este último de penalti) y Jude Bellingham en el octavo minuto añadido a los noventa.

Los otros tantos de los dirigidos por Didier Deschamps fueron anotados por Bradley Barcola en el 54 y Ousmane Dembélé en el sexto minuto añadido.

La otra noticia de este partido fue que el primero de los dos tantos de Saka contra los franceses fue el número 300 en la competición.



Mbappé, de 27 años, era uno de los cuatro jugadores franceses que repetía titularidad tras jugar el partido de semifinales contra España, con el objetivo de superar a Messi, de 39, que suma 8 goles pero había repartido una asistencia más que el francés por la Bota de Oro.

El argentino, no obstante, tiene pendiente disputar la final del domingo contra España.

Los 2 tantos de Mbappé, le sirvieron para superar los 21 anotados por Messi en el sexto mundial de su carrera.

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El delantero francés suma 22 goles en 22 partidos, en tres mundiales. Levantó con Francia el Mundial de 2018 en Rusia.

La vigésima tercera edición de la Copa del Mundo comenzó el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y terminará este domingo en el MetLife de Nueva York/Nueva Jersey con la final entre las selecciones de España y Argentina.