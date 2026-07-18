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Inglaterra se llevó el tercer puesto en el Mundial 2026 tras imponerse a Francia por 4 a 6

Aunque Francia también generó peligro, sobre todo a través de un Mbappé que era buscado por sus compañeros, los goles solo cayeron del lado inglés en la primera mitad.

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Inglaterra se llevó el tercer puesto en el Mundial.
Foto: AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: 18 de jul, 2026

Inglaterra se llevó el tercer puesto en el Mundial 2026 tras imponerse a Francia por 4 a 6 este sábado en un duelo que tuvo dominado al descanso, cuando se marchó con una ventaja de cuatro goles, pero que se complicó en la segunda mitad. Kylian Mbappé, titular, superó con un doblete a Lionel Messi como máximo goleador en la historia de los mundiales.

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La irrelevancia de este partido fue el mantra que repitieron los seleccionadores y jugadores de ambos combinados desde que cayeron en semifinales, pero Francia pareció tomarse esas palabras totalmente a pecho en los primeros 45 minutos, mientras que fue Inglaterra quien adelantó sus vacaciones en el segundo tiempo.

Bukayo Saka y Marcus Rashford destrozaron con su velocidad a Francia en el inicio, y cada pase largo de los mediocampistas ingleses fue una ocasión de peligro en el área de Mike Maignan, que transmitió nula confianza.

Solo un carrusel de cambios en el descanso cambió la cara de los franceses, que estuvieron a punto de firmar una de las mayores remontadas en la historia del torneo.

Aunque no lo lograron, pudieron celebrar que Mbappé superó con un doblete a Messi como máximo goleador de los mundiales con 22 tantos. También le adelantó en la carrera por la Bota de Oro de este torneo, con diez goles.

Messi tendrá una bala para superarle este domingo en la final contra España.

Inglaterra despedaza a Francia

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La primera cara del partido mostró a una Inglaterra totalmente superior a la que le bastaban dos pases seguidos para explotar la espalda de los centrales, mientras Francia permanecía estática esperando a que pasasen los minutos.

Aprovechando la pasividad francesa, Declan Rice abrió el marcador a los tres minutos de encuentro con un disparo desde fuera del área, y un cuarto de hora Ezri Konsa remató un saque de esquina que supuso el 0 a 2.

Aunque Francia también generó peligro, sobre todo a través de un Mbappé que era buscado por sus compañeros, los goles solo cayeron del lado inglés en la primera mitad. Saka, con un doblete, puso el 0 a 4 al descanso.

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