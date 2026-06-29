EN VIVO Alemania vs. Paraguay hoy por el Mundial 2026: hora y dónde ver

La Copa Mundial de Fútbol 2026 continúa con la fase de eliminación directa. Este lunes 29 de junio, Alemania y Paraguay protagonizan un duelo a todo o nada en los dieciseisavos de final, instancia en la que solo uno logrará avanzar y el otro pondrá fin a su participación en el certamen.

El conjunto europeo buscará imponer su experiencia en los partidos decisivos, mientras que la selección paraguaya intentará dar la sorpresa y seguir haciendo historia en la competición. Se espera un encuentro intenso y muy disputado en el estadio de Boston.

¿A qué hora juega Alemania vs. Paraguay hoy?

El compromiso correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se disputará este lunes 29 de junio.



Hora en Colombia: 3:30 p. m.

Fase: Dieciseisavos de final.

Sede: Boston, Estados Unidos.

Dónde ver Alemania vs. Paraguay EN VIVO y en directo

Los aficionados colombianos podrán seguir este atractivo compromiso a través de diferentes plataformas de televisión y streaming.

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El partido será transmitido por la señal abierta de Gol Caracol. Asimismo, quienes prefieran verlo desde dispositivos móviles podrán seguir la transmisión mediante la plataforma Ditu.

La cobertura minuto a minuto también estará disponible por Blu Radio, mientras que el relato, el análisis y los comentarios podrán escucharse gratuitamente a través de la transmisión en vivo de su canal oficial de YouTube.

El camino en la fase eliminatoria del Mundial

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El ganador de este compromiso asegurará su clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial 2026, donde se enfrentará al vencedor de la llave entre Francia y Suecia, en busca de un lugar entre los ocho mejores del torneo.

La jornada futbolera de este lunes la cerrarán Países Bajos y Marruecos a las 8:00 p. m.