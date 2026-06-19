EN VIVO | Brasil vs. Haití HOY, online y gratis el partido del Mundial 2026

Se cierra la segunda fecha del Grupo C del Mundial tras la victoria de Marruecos ante Escocia, y, ahora, el turno será para la pentacampeona del mundo que busca recomponer el camino y conseguir una victoria que la acerque a la próxima ronda para encaminarse a conquistar la sexta en su historia.

El italiano Carlo Ancelotti prometió cambios para este duelo tras la floja actuación ante Marruecos en la primera fecha, aún si Neymar que continúa lesionado y empieza a generar críticas por haber sido convocado estando con problemas de salud que no han servido en el planteamiento de la verdeamarela.

¿Dónde ver Brasil vs. Haití EN VIVO y gratis HOY?

A través de YouTube y la señal de 89.9 FM, el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio traerá las emociones de este duelo entre Brasil y Haití por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026. Este partido se disputará en el estadio de Filadelfia, en Estados Unidos.

¿A qué hora juega Brasil HOY vs. Haití en el Mundial 2026?

Brasil se medirá ante Haití este viernes, 19 de junio, por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026. El encuentro está programado para las 7:30 de la noche (hora colombiana) y será un partido clave para la ‘Canarinha’, que busca su primera victoria en el torneo después del empate 1-1 frente a Marruecos en su debut.



Estos son los horarios en otros países:



Colombia, Perú y Ecuador: 7:30 p. m.

7:30 p. m. México: 6:30 p. m.

6:30 p. m. Chile y Venezuela: 8:30 p. m.

8:30 p. m. Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 9:30 p. m.

9:30 p. m. Estados Unidos (Miami/Nueva York) : 8:30 p. m.

: 8:30 p. m. España: 2:30 de la madrugada (sábado 20 de junio).

El compromiso se disputará en el Estadio de Filadelfia y corresponde a la segunda jornada del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Brasil vs. Haití // Foto: AFP

Predicción de Brasil vs. Haití, según la IA

La inteligencia artificial ubica a Brasil como amplio favorito para quedarse con la victoria ante Haití, debido a la diferencia de plantel, experiencia en torneos internacionales y su capacidad ofensiva. Sin embargo, el análisis también destaca que la selección haitiana podría apostar por un bloque defensivo bajo y buscar sorprender con transiciones rápidas.

El pronóstico de la IA apunta a un partido con dominio brasileño y varias opciones de gol para la ‘Canarinha’. El resultado más probable sería una victoria de Brasil con un marcador estimado de 3-0 o 4-0, aunque Haití podría intentar mantener el encuentro cerrado durante los primeros minutos

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Alineaciones de Brasil vs. Haití