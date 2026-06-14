EN VIVO Países Bajos vs. Japón, gratis aquí por el Grupo F este domingo

Con cartel de equipo de buen pie y eterna promesa de campeón, Países Bajos se estrenará el domingo en el Mundial de Norteamérica 2026 en Dallas ante un Japón diezmado por la salida por lesión de su capitán, Wataru Endo.

Sin rótulo de favorito en esta Copa del Mundo, los tulipanes aspiran a superar los cuartos de final, instancia en la que en Catar 2022 la Argentina de Messi los eliminó.

Enfrente, los asiáticos apostaron a la continuidad al mantener en su banquillo a Hajime Moriyasu, el entrenador con el que llegaron a los octavos de final en el pasado Mundial y con el que construyeron una regularidad que los hizo pasar sin sobresaltos la eliminatoria asiática.

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El emocionante encuentro está programado a partir de las 3:00 de la tarde y se podrá ver en vivo desde Gol Caracol, a través de Ditu y también por YouTube con la narración exclusiva de Blu Radio. Además, el minuto a minuto de cada jugada en BluRadio.com

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Se disputará en el Estadio Dallas, en Estados Unidos; desde muy temprano, los hinchas se ambos países llegaron para empezar a disfrutar de la fiesta que representa el Mundial, que dio inicio el pasado jueves, 11 de junio en México.

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Este será el primer duelo del Grupo F, conformado también por Suecia y Túnez, que esperan su debut en esta Copa del Mundo que ya dio varias sorpresas, incluyendo la goleada de Estados Unidos a Paraguay y el inesperado empate entre Marruecos y Brasil este sábado.

Más temprano, Alemania se impuso ante el debutante Curazao por goleada 7-1; la jornada de este domingo continua con Costa de Marfil vs. Ecuador y Suecia vs. Túnez.

Este lunes festivo, 15 de junio, también habrá transmisión de partidos mundialistas. Se jugará España vs. Cabo Verde, Bélgica vs. Egipto, Arabia Saidita vs. Uruguay e Irán Nueva Zelanda cierran.