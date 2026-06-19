EN VIVO | Turquía vs. Paraguay HOY, en vivo y online el Grupo D del Mundial

Tras la clasificación de Estados Unidos, el Grupo D cierra su segunda fecha de la fase de grupos con el duelo entre Turquía y Paraguay en la noche de este viernes. Partido crucial para el elenco sudamericano que busca mejorar su participación luego de su pésima actuación en el debut.

Alfaro pidió que sea él el criticado, pero prometió una mejor presentación en esta segunda fecha para llevar a la albirroja a la próxima ronda. Sin embargo, Turquía no es cualquier equipo y en sus filas reposa enorme calidad de futbolistas que militan en los mejores clubes del mundo.

¿Dónde ver Turquía vs. Paraguay HOY EN VIVO en el Mundial?

Blu Radio, de la mano del equipo de Blog Deportivo, traerá todas las emociones de este duelo de la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial. A través del canal de YouTube y la señal 89.9 FM se podrá disfrutar de este apasionante choque para el elenco sudamericana ante los turcos.

¿A qué hora juega Paraguay HOY vs. Turquía en el Mundial?

El duelo entre Paraguay y Turquía se disputará este viernes 19 de junio por la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. El compromiso está programado para las 10:00 de la noche (hora colombiana) y será un partido clave para ambas selecciones en su objetivo de sumar puntos y mantenerse con opciones de avanzar en el torneo.



Estos son los horarios en otros países:



Colombia, Perú y Ecuador: 10:00 p. m.

10:00 p. m. México : 9:00 p. m.

: 9:00 p. m. Chile y Venezuela: 11:00 p. m.

11:00 p. m. Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 12:00 de la medianoche (sábado 20 de junio).

12:00 de la medianoche (sábado 20 de junio). España: 5:00 de la mañana (sábado 20 de junio).

El encuentro corresponde al Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde paraguayos y turcos buscan una victoria que puede ser determinante en la lucha por la clasificación.

Turquía vs. Paraguay // Foto: AFP

Predicción Turquía vs. Paraguay, según la IA

La inteligencia artificial prevé un partido muy disputado entre Paraguay y Turquía, con dos equipos que suelen apostar por la intensidad, el orden defensivo y la fortaleza física. El análisis señala que podría ser un duelo cerrado, con pocas diferencias entre ambas selecciones y donde los detalles en las áreas podrían definir al ganador.

El pronóstico de la IA le da una ligera ventaja a Turquía por su capacidad ofensiva y mayor desequilibrio individual, aunque destaca que Paraguay puede complicar el encuentro gracias a su disciplina táctica. El resultado más probable sería un empate o una victoria ajustada de los turcos, con marcadores estimados de 1-1 o 1-2.

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Alineaciones Turquía y Paraguay HOY en el Mundial