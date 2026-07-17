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Furor en Argentina: se agotan los vuelos para la final del Mundial ante España

En apenas un día, Aerolíneas Argentinas agotó los vuelos adicionales programados hacia Nueva York para acompañar al equipo en el duelo por el título frente a España.

Se agotan los vuelos para la final del Mundial ante España
Aerolíneas Argentinas agotó los vuelos adicionales programados hacia Nueva York para acompañar al equipo en el duelo por el título frente a España.
Foto: ImageFX
Por: EFE
|
Actualizado: 17 de jul, 2026

Los vuelos que Aerolíneas Argentinas añadió a su programación ante la fuerte demanda de pasajes para viajar a los Estados Unidos desde el país sudamericano con vistas a la final del Mundial de fútbol 2026 ante España se agotaron en solo un día, confirmaron este viernes a EFE fuentes de la compañía.

Tras el triunfo de Argentina en semifinales ante Inglaterra el pasado miércoles, la compañía añadió a su programación dos vuelos a Nueva York que se pusieron a la venta esa misma noche y el jueves ya estaban agotados.

"Se vendió todo. Tampoco quedan plazas para Miami, con dos vuelos por día", indicaron a EFE fuentes de la línea aérea.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España se disputará el próximo domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

España vs. Argentina.jpg
España vs. Argentina //
Foto: AFP

Para reforzar su programación Aerolíneas añadió dos vuelos (para este viernes por la noche y para el sábado por la mañana) desde el aeropuerto internacional de Ezeiza, en las afueras de Buenos Aires, y el aeropuerto internacional John F. Kennedy, de Nueva York, operados con aviones Airbus A330, "permitiendo a los pasajeros llegar a destino con anticipación para acompañar al equipo nacional en la instancia decisiva del torneo", informó la compañía.

Además, la compañía cuenta con dos vuelos diarios de Buenos Aires a Miami durante estos días previos a la final, para ampliar las alternativas de conexión hacia Nueva York.

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Aunque los boletos para todos estos vuelos ya están vendidos, las fuentes de la compañía consultadas por EFE recomendaron a los interesados en viajar que revisen la web de la empresa "porque hay reservas pendientes de emisión y algún lugar puede aparecer" en el último minuto.

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