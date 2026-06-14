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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / Hora y canal para ver EN VIVO el Mundial 2026: los partidos del domingo 14 de junio

Hora y canal para ver EN VIVO el Mundial 2026: los partidos del domingo 14 de junio

La jornada tendrá cuatro encuentros y marcará el inicio de una programación más intensa en la cita orbital.

Trionda, balón del Mundial 2026
El balón del Mundial 2026 fue presentado oficialmente
Foto: AFP
Por: Jhonatan Bello
|
Actualizado: 14 de jun, 2026

El Mundial 2026, que se disputa entre México, Canadá y Estados Unidos, ya afronta su cuarto día de competencia. Tras tres jornadas, los primeros cuatro grupos comienzan a perfilar el panorama de los posibles clasificados a la siguiente ronda.

El sábado 13 de junio se disputaron cuatro compromisos que completaron la primera fecha de los grupos B, C y D.

En ese contexto, Catar empató 1-1 con Suiza, resultado que dejó momentáneamente a los suizos como líderes del Grupo B, seguidos por Canadá, Catar y Bosnia y Herzegovina, todos con una unidad.

Más tarde, Brasil enfrentó a Marruecos en el primer duelo del Grupo C, encuentro que terminó igualado a un gol. Por su parte, Haití se midió ante Escocia en un partido donde los caribeños empujaron en los minutos finales en busca del empate, pero no fue suficiente y los europeos se quedaron con la victoria por 1-0.

Con estos resultados, Escocia lidera la tabla con tres unidades, seguida por Marruecos y Brasil con un punto cada uno. En el fondo aparece Haití, que todavía no suma.

En cuanto al Grupo D, Australia dio la sorpresa frente a Turquía. Las apuestas favorecían a los turcos, pero los australianos se impusieron 2-0 en el último encuentro de la jornada.

De este modo, la zona D es liderada por Estados Unidos con tres puntos, seguido por Australia, también con tres unidades. Por su parte, Turquía y Paraguay ocupan las últimas posiciones sin sumar puntos.

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Mundial 2026: hora y dónde ver los partidos del domingo 14 de junio

Este domingo 14 de junio el Mundial tendrá cuatro compromisos correspondientes a los grupos E y F.

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Estos son los partidos que se disputarán en la cuarta jornada del Mundial y dónde verlos:

  • Alemania vs. Curazao: se jugará desde las 12:00 del mediodía y se podrá seguir en vivo a través de bluradio.com y del canal de YouTube de Blu Radio. También por medio de DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN y DIRECTV 4K
  • Países Bajos vs. Japón: se jugará desde las 3:00 de la tarde y se podrá seguir en vivo a través de bluradio.com y del canal de YouTube de Blu Radio. Además, también será transmitido por Ditu y Canal Caracol.
  • Costa de Marfil vs. Ecuador: se jugará desde las 6:00 de la tarde y se podrá seguir en vivo a través de bluradio.com y del canal de YouTube de Blu Radio. También por medio de DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DIRECTV 4K, Disney+ Premium y DAZN.
  • Suecia vs. Túnez: se jugará desde las 9:00 de la noche y se podrá ver en vivo por la señal por suscripción de DGO, DSports, Paramount+, DIRECTV 4K y Amazon Prime Video.

Partidos del Mundial 2026 con transmisión de Blu Radio y Canal Caracol

Cabe recordar que los encuentros que tendrán transmisión por Blu Radio, Ditu y Canal Caracol contarán con previa. Por lo tanto, Alemania vs. Curazao se podrá sintonizar desde las 11:30 de la mañana; Países Bajos vs. Japón, desde las 2:30 de la tarde; y Costa de Marfil vs. Ecuador, desde las 5:30 de la tarde.

¿Cómo va el Mundial 2026?

Grupo A

  1. México 3pts
  2. Corea del Sur 3pts
  3. Chequia 0pts
  4. Sudáfrica 0pts

Grupo B

  1. Suiza 1pts
  2. Canadá 1pts
  3. Cata 1pts
  4. Bosnia y Herzagobina 1pts

Grupo C

  1. Escocia 3pts
  2. Marruecos 1pts
  3. Brasil 1pts
  4. Haití 0pts

Grupo D

  1. Estados Unidos 3pts
  2. Australia 3pts
  3. Turquía 0pts
  4. Paraguay 0pts
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