Hora y canal para ver EN VIVO el Mundial 2026: los partidos del domingo 14 de junio

El Mundial 2026, que se disputa entre México, Canadá y Estados Unidos, ya afronta su cuarto día de competencia. Tras tres jornadas, los primeros cuatro grupos comienzan a perfilar el panorama de los posibles clasificados a la siguiente ronda.

El sábado 13 de junio se disputaron cuatro compromisos que completaron la primera fecha de los grupos B, C y D.

En ese contexto, Catar empató 1-1 con Suiza, resultado que dejó momentáneamente a los suizos como líderes del Grupo B, seguidos por Canadá, Catar y Bosnia y Herzegovina, todos con una unidad.

Más tarde, Brasil enfrentó a Marruecos en el primer duelo del Grupo C, encuentro que terminó igualado a un gol. Por su parte, Haití se midió ante Escocia en un partido donde los caribeños empujaron en los minutos finales en busca del empate, pero no fue suficiente y los europeos se quedaron con la victoria por 1-0.



Con estos resultados, Escocia lidera la tabla con tres unidades, seguida por Marruecos y Brasil con un punto cada uno. En el fondo aparece Haití, que todavía no suma.

En cuanto al Grupo D, Australia dio la sorpresa frente a Turquía. Las apuestas favorecían a los turcos, pero los australianos se impusieron 2-0 en el último encuentro de la jornada.

De este modo, la zona D es liderada por Estados Unidos con tres puntos, seguido por Australia, también con tres unidades. Por su parte, Turquía y Paraguay ocupan las últimas posiciones sin sumar puntos.

Publicidad

Mundial 2026: hora y dónde ver los partidos del domingo 14 de junio

Este domingo 14 de junio el Mundial tendrá cuatro compromisos correspondientes a los grupos E y F.

Publicidad

Estos son los partidos que se disputarán en la cuarta jornada del Mundial y dónde verlos:

Alemania vs. Curazao: se jugará desde las 12:00 del mediodía y se podrá seguir en vivo a través de bluradio.com y del canal de YouTube de Blu Radio. También por medio de DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN y DIRECTV 4K

se jugará desde las 12:00 del mediodía y se podrá seguir en vivo a través de También por medio de DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN y DIRECTV 4K Países Bajos vs. Japón: se jugará desde las 3:00 de la tarde y se podrá seguir en vivo a través de bluradio.com y del canal de YouTube de Blu Radio . Además, también será transmitido por Ditu y Canal Caracol.

se jugará desde las 3:00 de la tarde y se podrá seguir en vivo a través de . Además, también será transmitido por Costa de Marfil vs. Ecuador: se jugará desde las 6:00 de la tarde y se podrá seguir en vivo a través de bluradio.com y del canal de YouTube de Blu Radio. También por medio de DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DIRECTV 4K, Disney+ Premium y DAZN.

se jugará desde las 6:00 de la tarde y se podrá seguir en vivo a través de bluradio.com y del canal de También por medio de DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DIRECTV 4K, Disney+ Premium y DAZN. Suecia vs. Túnez: se jugará desde las 9:00 de la noche y se podrá ver en vivo por la señal por suscripción de DGO, DSports, Paramount+, DIRECTV 4K y Amazon Prime Video.

Partidos del Mundial 2026 con transmisión de Blu Radio y Canal Caracol

Cabe recordar que los encuentros que tendrán transmisión por Blu Radio, Ditu y Canal Caracol contarán con previa. Por lo tanto, Alemania vs. Curazao se podrá sintonizar desde las 11:30 de la mañana; Países Bajos vs. Japón, desde las 2:30 de la tarde; y Costa de Marfil vs. Ecuador, desde las 5:30 de la tarde.

¿Cómo va el Mundial 2026?

Grupo A



México 3pts Corea del Sur 3pts Chequia 0pts Sudáfrica 0pts

Grupo B



Suiza 1pts Canadá 1pts Cata 1pts Bosnia y Herzagobina 1pts

Grupo C



Escocia 3pts Marruecos 1pts Brasil 1pts Haití 0pts

Grupo D

