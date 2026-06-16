🔴 Irak vs. Noruega EN VIVO, dónde ver hoy por el Mundial 2026: vea online

Continúa la jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para el Grupo I tras la victoria de Francia vs. Senegal (2-0). Ahora, el turno es para Irak que buscará hacer algo histórico y sacarle un triunfo a Noruega, que llega liderada por Earling Haaland, la figura del Manchester City y la Premier League.

"Nunca había vivido que Noruega estuviera en un Mundial en toda mi vida, así que creo que ya era hora. Para mí, a nivel personal, es algo enorme. Lo he dicho durante mucho tiempo: mi gran objetivo es llevar a Noruega al Mundial... Será como un sueño hecho realidad", dijo el delantero en FIFA sobre este debut,

Duelo crucial en las aspiraciones del cuadro europeo de hacer historia en esta participación de la Copa Mundial de la FIFA en este duelo Irak vs. Noruega, que, lamentablemente, no será fácil de ver desde Colombia y por eso le contamos cómo podrá verlo EN VIVO y online este martes, 16 de junio.

Foto: AFP

¿Dónder ver EN VIVO Irak vs. Noruega HOY por el Mundial 2026?

El duelo programado para las 5:00 de la tarde (hora colombiana) se podrá ver EN VIVO solamente por DirecTv y Win Sports, en ese orden de ideas, tendrá que tener suscripción en alguna de estas plataformas para ver en directo este choque por el Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA.



¿A qué hora juega Noruega HOY vs. Irak?

A las 5.00 de la tarde (hora colombiana) comenzará este duelo por la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Posibles alineaciones Irak vs. Noruega