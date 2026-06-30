La monstruosa atajada de Yassine 'Bono' con la que Marruecos eliminó a Países Bajos

Cuando el partido quedó reducido a la tanda de penales,el portero marroquí Yassine Bounou, más conocido como 'Bono', volvió a demostrar por qué es uno de los porteros más determinantes del fútbol de selecciones.

El guardameta fue el gran protagonista en la clasificación de Marruecos a los octavos de final del Mundial 2026 tras detener un penal decisivo frente a Países Bajos, una intervención que terminó inclinando la serie a favor de los Leones del Atlas.

El encuentro, disputado en Monterrey, terminó igualado 1-1 después del tiempo reglamentario y la prórroga. La definición desde los once metros favoreció a Marruecos por 2-3, con 'Bono' como la gran figura antes de que su compañero de equipo Ismael Saibari anotara el cobro que aseguró la clasificación.

¿La espectacular atajada de 'Bono' que eliminó a Países Bajos?

El momento decisivo de la serie llegó cuando el neerlandés Summerville se preparó frente al manchón blanco para ejecutar el penal.



Penso di non aver mai visto un rigore calciato in modo perfetto venir parato in questa maniera.



Forse giusto su Holly & Benji.



Pazzesco Bounou pic.twitter.com/O9KigSPeC4 — ᴘʀᴏꜰᴇꜱꜱᴏʀᴇ ᴅᴇʟʟ’ᴇɴᴛᴇ ᴍᴏʟᴀʀᴇ 🦷 (@AlexSandroKan) June 30, 2026

'Bono' como siempre se quedó parado y extendió su mano derecha para adivinar la dirección del disparo. La acción, marca registrada del guardameta rápidamente comenzó a circular en redes sociales y se hizo viral.

Kalede Bounou canavarı varken Fas'la penaltılara kalmaktansa alın tur sizin olsun demek daha makul efor sarfetmemiş olursunuz. pic.twitter.com/29xwaHsSEY — Devrim Kayır (@Devrimkayr) June 30, 2026

La actuación frente a Países Bajos recordó inmediatamente otros de los capítulos de la leyenda marroquí. En el Mundial de Qatar 2022, 'Bono' también fue el gran protagonista durante la definición por penales frente a España, una actuación que abrió el camino hacia una de las campañas más recordadas de Marruecos en una Copa del Mundo donde alcanzaron un histórico cuarto puesto.