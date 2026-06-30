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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / La monstruosa atajada de Yassine 'Bono' con la que Marruecos eliminó a Países Bajos

La monstruosa atajada de Yassine 'Bono' con la que Marruecos eliminó a Países Bajos

El arquero marroquí volvió a ser decisivo en una definición por penales y lideró la clasificación de los Leones del Atlas ante Países Bajos.

Bono.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de jun, 2026

Cuando el partido quedó reducido a la tanda de penales,el portero marroquí Yassine Bounou, más conocido como 'Bono', volvió a demostrar por qué es uno de los porteros más determinantes del fútbol de selecciones.

El guardameta fue el gran protagonista en la clasificación de Marruecos a los octavos de final del Mundial 2026 tras detener un penal decisivo frente a Países Bajos, una intervención que terminó inclinando la serie a favor de los Leones del Atlas.

El encuentro, disputado en Monterrey, terminó igualado 1-1 después del tiempo reglamentario y la prórroga. La definición desde los once metros favoreció a Marruecos por 2-3, con 'Bono' como la gran figura antes de que su compañero de equipo Ismael Saibari anotara el cobro que aseguró la clasificación.

¿La espectacular atajada de 'Bono' que eliminó a Países Bajos?

El momento decisivo de la serie llegó cuando el neerlandés Summerville se preparó frente al manchón blanco para ejecutar el penal.

'Bono' como siempre se quedó parado y extendió su mano derecha para adivinar la dirección del disparo. La acción, marca registrada del guardameta rápidamente comenzó a circular en redes sociales y se hizo viral.

La actuación frente a Países Bajos recordó inmediatamente otros de los capítulos de la leyenda marroquí. En el Mundial de Qatar 2022, 'Bono' también fue el gran protagonista durante la definición por penales frente a España, una actuación que abrió el camino hacia una de las campañas más recordadas de Marruecos en una Copa del Mundo donde alcanzaron un histórico cuarto puesto.

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