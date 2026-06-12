Las pruebas que desbaratan el rumor de supuesta "doble" de Shakira en el Mundial 2026

La presentación de Shakira en la ceremonia inaugural del Mundial de 2026 no solo la convirtió en una de las artistas más comentadas del evento, sino que también desató una inesperada controversia en redes sociales.

Horas después de su actuación en el Estadio Ciudad de México, cientos de usuarios comenzaron a difundir teorías que aseguraban que la cantante colombiana no habría sido quien apareció sobre el escenario y que, supuestamente, una doble habría ocupado su lugar durante el espectáculo.

El rumor tomó fuerza especialmente en la red social X, donde se compartieron fotografías y videos de la presentación acompañados de comentarios que cuestionaban la identidad de la artista. “Esta no es Shakira ni de chiste”, “Soy el único que piensa que Shakira no era la verdadera Shakira” y “Esa no es Shakira”, fueron algunos de los mensajes que rápidamente se viralizaron entre los usuarios.

Shakira en el Mundial // Foto: AFP

La polémica surgió luego de que algunos internautas señalaran diferencias en la apariencia física de la barranquillera respecto a sus presentaciones más recientes. Sin embargo, seguidores de la cantante reaccionaron rápidamente y comenzaron a recopilar elementos que demostrarían que la artista sí estuvo presente en la inauguración de la Copa del Mundo organizada por México, Estados Unidos y Canadá.



Uno de los argumentos más citados por los fanáticos tiene que ver con una característica física muy específica de la intérprete. Según explicaron varios usuarios, en imágenes captadas durante el espectáculo puede apreciarse la cicatriz que Shakira tiene en la frente desde hace varios años, un rasgo que consideran difícil de replicar y que serviría como prueba de que efectivamente era ella quien encabezó la presentación.

Después de una minuciosa investigación sobre los rumores de que la persona que apareció hoy no es Shakira, les diré lo que los fans especialistas: aseguran que sí es ella. Mencionan una cicatriz en la frente, se ve alta , pues trae tenis con una suela más alta y que luce más… pic.twitter.com/TUMmIXfUA5 — CC Alma (si Soy ) 11 (@MMXXII2000) June 11, 2026

Además, seguidores de la artista señalaron que algunos de los cambios percibidos por el público podrían estar relacionados con factores estéticos y de vestuario. Entre las explicaciones que circularon en redes se mencionó que la cantante habría utilizado tenis con una suela más alta de lo habitual, lo que modificó ligeramente su silueta sobre el escenario.

A estas evidencias se sumó la actividad que la propia Shakira mantuvo en sus redes sociales después del evento. La cantante compartió fotografías y momentos detrás de cámaras junto a otras personalidades que participaron en la ceremonia inaugural, publicaciones que para muchos seguidores constituyen una prueba adicional de que estuvo presente en el Estadio Ciudad de México durante el espectáculo.

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De hecho, las imágenes difundidas por la colombiana muestran diferentes momentos relacionados con la inauguración del Mundial 2026, reforzando la versión de que fue ella quien protagonizó uno de los actos centrales de la ceremonia.

Shakira en la inauguración del Mundial 2026. Foto: AFP

Pese a la controversia, la artista no se ha pronunciado directamente sobre las especulaciones relacionadas con una supuesta doble. En lugar de responder a los comentarios, decidió publicar un mensaje centrado en los valores que representa el campeonato.

“Que este Mundial 2026 transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todos en el mundo”, escribió la barranquillera en una historia de Instagram. En el mismo mensaje también hizo referencia a la importancia de apoyar a la niñez en condición de vulnerabilidad y destacó la necesidad de fortalecer el acceso a la educación, una causa que ha promovido durante años a través de la Fundación Pies Descalzos.

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Mientras la discusión continúa en redes sociales, las imágenes compartidas por la artista, junto con los detalles señalados por sus seguidores, se han convertido en las principales pruebas utilizadas para desmentir la teoría que surgió tras la inauguración del Mundial 2026 y que puso nuevamente a Shakira en el centro de la conversación digital.