¿Mal en la polla? Este sería el campeón del Mundial, según predicción y prónosticos IA

A partir de este 9 de julio arrancan los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA en donde solo quedan en la carrera Suiza, Francia, Argentina, Inglaterra, Noruega, España y Bélgica en búsqueda de la corona, según muchos, más importante del fútbol a nivel global.

¿Quién será el campeón del Mundial 2026? Esto dice la IA

Restan solo 11 días para que termine el torneo más importante del fútbol a nivel mundial y se empiezan a mover las predicciones de quién se quedará con la corona en esta edición, que actualmente le pertenece a la Argentina de Lionel Messi y que busca repetir en este 2026.

De acuerdo con inteligencias como Gemini y ChatGPT, el campeón de esta edición sería, efectivamente, la selección de Argentina al mando de Lionel Messi, incluso, dan bajo un análisis de estadísticas que la final seria nuevamente contra Francia, la misma que hubo hace cuatro en Qatar en donde salió vencedora la albiceleste.

“Francia tiene la ventaja física y la profundidad de plantilla para el desgaste de la última semana, pero Argentina cuenta con el gen competitivo de un grupo que sabe exactamente cómo ganar estos partidos límite. Mi voto para levantar el trofeo el próximo 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey se mantiene con la Albiceleste”, indicó la IA.



Thiago Almada de Argentina celebra con Lionel Messi y Rodrigo De Paul tras marcar el tercer gol de su equipo durante el partido amistoso internacional entre Argentina e Islandia en el estadio Jordan-Hare el 9 de junio de 2026 en Auburn, Alabama. Todd Kirkland/Getty Images/AFP AFP

¿Cuáles serán los resultados del Mundial hasta la final?

Cuartos de Final



Francia 2 – 0 Marruecos (Probabilidad de avanzar: Francia 68 %)

– 0 Marruecos España 2 – 1 Bélgica (Probabilidad de avanzar: España 61 %)

– 1 Bélgica Noruega 1 – 2 Inglaterra (Probabilidad de avanzar: Inglaterra 54 %)

Argentina 1 – 0 Suiza (Probabilidad de avanzar: Argentina 70 %)

Semifinales



Francia 2 – 1 España (Definido en tiempo extra por profundidad de plantilla)

– 1 España Argentina 2 – 1 Inglaterra (Definido por efectividad en áreas y experiencia en llaves límite)

Gran Final

