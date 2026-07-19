Mbappé envía un desgarrador mensaje a Deschamps: "La gente no ha sabido apreciar tu grandeza"

La tarde del pasado sábado 18 de julio terminó gris para los franceses. Luego de un compromiso complejo ante Inglaterra, los dirigidos por Didier Deschamps no pudieron hacerle frente a los 'Tres Leones' y cayeron por 4-6.

En el primer tiempo del compromiso, los ingleses se impusieron con autoridad al sacar una diferencia de cuatro goles. Sin embargo, en la segunda parte del duelo, Kylian Mbappé impulsó la reacción francesa y, con un doblete, superó a Lionel Messi como máximo goleador en la historia de los Mundiales. Además, de momento es el máximo anotador del Mundial 2026.

Francia, que mostró poca intensidad durante los primeros 45 minutos tras la derrota sufrida en semifinales, le dio demasiado espacio a Inglaterra. Aunque intentó reaccionar en el complemento y brindarle una despedida digna a Didier Deschamps, el esfuerzo no fue suficiente para evitar la derrota.

Mbappé da emotiva despedida a Deschamps

Tras la dolorosa caída en el partido por el tercer lugar, el capitán francés, Kylian Mbappé, publicó en su cuenta de X una carta de despedida para Didier Deschamps, quien confió en él para liderar a 'Les Bleus' rumbo a otra final mundialista, luego de las alcanzadas en Catar 2022 y Rusia 2018, donde fueron campeones del mundo.

"Habríamos debido ofrecerte un final mejor, pero hemos fallado", escribió Mbappé al recordar la derrota frente a Inglaterra y destacar los 14 años de trabajo de Deschamps al frente de la selección francesa. "La gente no siempre ha sabido apreciar tu grandeza, pero el tiempo y la historia se encargarán de ello", reiteró.

El '10' francés también agradeció la oportunidad de vestir los colores de su país y la confianza para comandar un equipo tan exigente como Francia. "Gracias por haberme dado la oportunidad y la ocasión de representar a mi país en el escenario más grande durante tantos años", expresó.

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"Me siento privilegiado de haber podido estar al lado de una de las más grandes leyendas de nuestro país, y solo guardo excelentes recuerdos de todo lo que hemos vivido y logrado juntos", agregó.

Finalmente, Mbappé le deseó éxitos a Deschamps en su nueva etapa: "Te deseo lo mejor en tu nueva aventura, y gracias de nuevo por todo lo que has aportado a esta camiseta que tanto significa para nosotros", concluyó el delantero francés.

Aujourd’hui est ta dernière danse.



Toi qui nous as tant donné.

Nous aurions dû t’offrir une meilleure fin, mais nous avons échoué.

Mettre des mots sur ce que tu as apporté pendant 14 ans est très difficile, tant tu as été un acteur majeur du renouveau de cette équipe. Les gens… pic.twitter.com/uGQIWqodgv — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 18, 2026

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Tabla de goleadores del Mundial 2026: Mbappé supera a Messi

A la espera de la final entre la Argentina de Lionel Messi y España, Kylian Mbappé logró superar el registro del rosarino, quien durante el torneo se mantenía como el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Con su doblete, el delantero francés alcanzó los 22 goles, mientras que Messi quedó con 21 anotaciones.

Máximos goleadores en la historia de los Mundiales:

Kylian Mbappé: 22 goles Lionel Messi: 21 goles Miroslav Klose: 16 goles Ronaldo Nazário: 15 goles Gerd Müller: 14 goles

Por su parte, Mbappé también se perfila como el ganador de la Bota de Oro del Mundial 2026, al sumar 10 tantos durante el certamen.

Goleadores del Mundial 2026: