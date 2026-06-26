Néstor Lorenzo anticipa un duro partido vs. Portugal: "Muy fuerte en todas sus líneas"

La Selección Colombia afrontará este sábado su partido más exigente de la fase de grupos del Mundial 2026, cuando enfrente a Portugal en un partido que definirá el primer lugar del Grupo K y un cruce más favorable en la siguiente ronda.

En la previa, el técnico Néstor Lorenzo destacó el nivel del conjunto europeo y aseguró que espera un encuentro de alta exigencia.

Durante la rueda de prensa realizada en Miami, el entrenador argentino señaló que Colombia buscará mantener la identidad futbolística que ha mostrado en el torneo, aunque reconoció que el planteamiento deberá adaptarse a las características del rival.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo sobre el partido entre Colombia y Portugal?

Lorenzo aseguró que la intención de la selección será conservar su estilo de juego, basado en el control del balón y la iniciativa ofensiva, sin desconocer las fortalezas del equipo portugués.



"Trataremos de mantener nuestro estilo, nuestra esencia de juego", afirmó el seleccionador.

No obstante, explicó que cada compromiso requiere ajustes específicos. "No quiere decir que no cambiemos cosas, el plan del partido es distinto porque el rival es distinto", añadió.

El entrenador también elogió el funcionamiento colectivo de Portugal, al que describió como uno de los equipos más sólidos que ha enfrentado Colombia en este Mundial.

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"Es un equipo muy fuerte en todas sus líneas", manifestó.

Asimismo, destacó que el combinado luso se siente cómodo tanto cuando tiene la posesión del balón como cuando espera en bloque medio para recuperar y salir al ataque.

Jugadores de la Selección Colombia. Foto: AFP.

¿Por qué es importante terminar primero del Grupo K?

Aunque Colombia ya aseguró su clasificación gracias a las victorias sobre Uzbekistán (3-1) y República Democrática del Congo (1-0), el compromiso frente a Portugal definirá el liderato de la zona.

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El conjunto cafetero llega con seis puntos, mientras que los portugueses suman cuatro, luego de empatar con República Democrática del Congo y vencer ampliamente a Uzbekistán.

Una victoria o incluso un empate le permitirán a Colombia conservar el primer puesto del Grupo K.

Lorenzo reconoció que el resultado puede ser determinante para el camino del equipo en las fases eliminatorias.

"Es una etapa superior", expresó al referirse al partido, al explicar que finalizar como líder podría representar un rival más favorable en los dieciseisavos de final.

¿Portugal, un rival para instancias más avanzadas?

El entrenador argentino también afirmó que, por el nivel futbolístico de ambas selecciones, este enfrentamiento podría haberse producido en una fase posterior del campeonato.

"Portugal es un rival que te gustaría encontrarte lo más adelante posible, en semifinales", declaró.

El técnico volvió a insistir en las fortalezas del conjunto europeo y destacó el trabajo realizado por su cuerpo técnico.

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"Es un equipo que se siente muy cómodo en bloque medio y posesión. Está muy bien trabajado", afirmó.

Roberto Martínez y selección de Portugal en juego contra Uzbekistán Foto: AFP

¿Habrá rotaciones en Colombia?

Aunque la clasificación ya está asegurada, Lorenzo evitó confirmar si realizará modificaciones en la formación titular.

El entrenador explicó que el cuerpo técnico evaluará principalmente el estado físico de los futbolistas después del desgaste acumulado durante la fase de grupos.

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"Se va a tener mucho en cuenta también el rendimiento físico y el cansancio. Apenas llegamos anoche", señaló.

Igualmente, reconoció que existe preocupación por los jugadores que acumulan tarjetas amarillas y podrían perderse el siguiente compromiso, aunque aclaró que no pretende condicionar sus decisiones únicamente por ese aspecto.

Durante la conferencia, Lorenzo también se refirió al papel de Luis Díaz dentro del grupo y resaltó que su influencia trasciende lo deportivo.

El seleccionador aseguró que el atacante representa un referente para sus compañeros "no solo por su juego, sino por su personalidad, su humildad y su entrega".