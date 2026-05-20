En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Grafiti Uribe
Yulixa Toloza
Alexander López
Arsenal, campeón

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / Néstor Lorenzo buscó la bendición de chamanes en Santa Marta para la Selección

Néstor Lorenzo buscó la bendición de chamanes en Santa Marta para la Selección

La concentración de la Selección Colombia arrancó sin la presencia del técnico argentino, que viajó a buscar la bendición para el Mundial.

Néstor Lorenzo.jpg
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 20 de may, 2026

Arrancó el camino de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA desde el pasado 18 mayo, día en que comenzó la concentración de la Tricolor en la sede de Atlético Nacional en donde han hecho presencia algunos futbolistas, a excepción de Néstor Lorenzo que se sumó hasta este miércoles a la concentración.

"Por el lado del seleccionado colombiano, el día de hoy entrenaron en las horas de la mañana, llegaron al sitio de entrenamiento en la sede deportiva de Guarne el día de hoy Richard Ríos y Deiver Machado. Los dos se integraron a los 3 jugadores que vienen realizando labores en el seleccionado colombiano, acompañados de Lorenzo, que fue el otro integrante nuevo en el equipo colombiano. Estaba su cuerpo técnico, pero no había llegado él", explicó el periodista Juan Pablo Hernández, de Gol Caracol y Blog Deportivo.

Sin embargo, la razón de la ausencia de Néstor Lorenzo iba más allá de un tema personal, pues, según reveló Javier Hernández Bonnet, director de Gol Caracol y Blog Deportivo, el técnico argentino estaba en la Sierra Nevada de Santa Marta con los 'mamos', conocidos chamanes o guías espirituales de la tribus indígenas de esta región.

"Le cuento, pues que estaba allá en la Sierra Nevada, en la Sierra Nevada, en un baño de espiritualidad con los mamos de la Sierra Nevada", dijo.

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia

Es importante recordar que los 'mamos' (o chamanes) hacen rituales y bendiciones, que, seguramente, Lorenzo fue a buscar para que le llegue buena energía a la Tricolor para la Copa Mundial de la FIFA, además de él mismo que busca hacer la mejor participación de la historia del equipo.

"Lo que nos han dicho fuera de micrófono que no creen que vaya a ser muy extenso el grupo aquí en la ciudad de Medellín. En este momento están los 5. Ya como les decía, Richard Ríos se encuentra en su casa. Deiber Machado llegó, tampoco estuvo en el sitio de concentración. Ahorita me dicen que tiene familia aquí en la ciudad de Medellín, por eso está compartiendo con ellos. Y James Rodríguez en su residencia con su familia. Los únicos que están es Álvaro Montero y Camilo Vargas en el hotel de concentración, acompañados porque vimos también a Luis Amaranto Perea y el resto de cuerpo técnico de la selección. Pero nos han dicho que entre 6 y 7 jugadores máximo van a estar llegando a la ciudad de Medellín", añadió Hernández.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Néstor Lorenzo

Selección Colombia

Santa Marta

Wayúu

Chamanismo

Publicidad

Publicidad

Publicidad