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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / Noche agridulce para Luis Díaz: sufre con dos goles anulados

Noche agridulce para Luis Díaz: sufre con dos goles anulados

Daniel Muñoz marcó el gol de Colombia ante RD Congo, mientras Luis Díaz sufrió con dos tantos anulados por fuera de juego.

Noche agridulce para Luis Díaz
Noche agridulce para Luis Díaz
X: Conmebol
Por: Jhonatan Bello
|
Actualizado: 23 de jun, 2026

Luego de varios minutos de espera, lo que parecía complicado finalmente se le abrió a Colombia. Cuando todo indicaba que no había manera de romper la defensa congoleña, el lateral del Crystal Palace apareció para darle un alivio a la ‘Tricolor’.

En el segundo tiempo, la suerte le sonrió a Daniel Muñoz, quien apareció para solucionar un duelo que parecía cerrado para el planteamiento de Lorenzo y poner el 1-0 a favor de Colombia.

Se corría el minuto 76’, cuando una jugada que nació de los pies de Juan Fernando Quintero y en combinación con Gustavo Puerta terminó encontrando la astucia de Jhon Córdoba, quien arrastró la marca para dejarle espacio a Muñoz, que desenfundó un disparo y abrió el marcador en Guadalajara.

Luis Díaz sufrió con los fuera de lugar: dos goles anulados

Luis Díaz no tuvo su mejor noche, pues luego del gol de Daniel Muñoz, el atacante colombiano se motivó y empezó a buscar su propio tanto para asegurar la victoria y, por consiguiente, el pase a la siguiente fase del Mundial 2026.

Al minuto 78, Luis Díaz recibió un pase elevado, controló con precisión y definió para anotar el que sería el segundo tanto de la noche. Sin embargo, el propio delantero del Bayern reconoció una falta previa en ataque, invalidando de esa manera la anotación colombiana.

Pese a ello, ‘Lucho’ no se quedó conforme y siguió buscando el segundo gol del compromiso. Dos minutos después del primer intento, una nueva jugada llevó al extremo colombiano a romper la red rival.

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Un pase filtrado de Lerma puso a correr a Luis Díaz, quien superó la zaga rival y llegó al corazón del área para sacar un disparo que terminó en gol. Sin embargo, el guajiro estaba adelantado tras el pase de Lerma, por lo que nuevamente el tanto fue anulado.

Tras esa acción, Luis Díaz mostró frustración, pero Colombia logró mantener el 1-0, no solo consiguiendo la victoria ante RD Congo, sino asegurando su clasificación a los dieciseisavos de final.

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