Ranking FIFA actualizado: Argentina cae y la nueva líder es España; Colombia subió puestos

España relevó a Argentina al frente de la clasificación de la FIFA, actualizada este lunes tras su victoria sobre la Albiceleste anoche en el Mundial (1-0), y lidera a la vez la tabla femenina, que comanda también como vigente campeona del mundo con el título logrado en 2023 sobre Inglaterra.

La trayectoria del equipo de Luis de la Fuente en el Mundial, coronada con un gol de Ferrán Torres en la prórroga de la final, la sitúan al mando del ránking con 1995.88 puntos, por delante ahora de Argentina, que defendía el título logrado en Catar en 2022 y que cede el primer lugar para situarse segunda con 1970.30 puntos.

Francia, tercera en Estados Unidos, México y Canadá, después de ser eliminada por España en semifinales (0-2), conserva la tercera posición (1948,97), e Inglaterra, derrotada por la selección de Didier Deschamps en el duelo por el bronce, sigue en cuarta posición, con 1922.83 puntos.

Brasil, eliminada por Noruega en octavos (1-2) escala un puesto y es quinta ahora (1804.92), seguida de Marruecos (1803.99), que también sube una plaza y se despidió del Mundial en cuartos al perder con Francia (2-0), tras haber sido semifinalista hace cuatro años en Catar. El equipo marroquí concluyó cuarto entonces al perder el partido por el tercer puesto contra Croacia.



México entra en el "top-ten"; Uruguay, vigésima"

La séptima posición del último ránking de FIFA es para la selección de Portugal (1787.85), que baja dos posiciones y fue apeada por España en octavos de final (0-1). Le sigue Bélgica ( 1778.36), equipo al que los españoles también derrotaron en cuartos (2-1), aunque los belgas mejoran una posición y adelantan a Países Bajos (1775.54).

México asciende cuatro puestos y entra en el "top ten" (1754.30), tras el que se sitúa Colombia, ahora undécima (1739.89) al subir dos plazas. Colombia quedó fuera del Mundial en octavos, eliminada por Suiza por penaltis (4-3).

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Uruguay, que no superó la fase de grupos, es vigésima (1634.70) tras ceder cuatro puestos, y Noruega, que perdió en cuartos de final con Inglaterra (1-2), protagoniza un gran ascenso de 12 plazas, para situarse en el puesto 19 (1651.29).

Mejor marca histórica de España en la clasificación FIFA femenina

Además del liderato en la clasificación masculina, España sigue en cabeza de la tabla femenina, actualizada por última vez por la FIFA el pasado 16 de junio, con su mejor marca histórica y como campeona del mundo (2105.36), delante de Estados Unidos (2057.92), Alemania (2028.99) e Inglaterra (2027.13).

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España, que conquistó en agosto de 2023 en Sídney su primer título mundial femenino, con un gol de Olga Carmona sobre Inglaterra (1-0), ya tiene asegurada su participación en el Mundial de Brasil 2027, tras ser primera de su grupo en la fase de clasificación y superar a Inglaterra.

Las españolas son subcampeonas de Europa al perder por penaltis contra las inglesas (1-1/3-1) la final de la última Euro, el 27 de julio del año pasado en Suiza, pero retuvieron el pasado diciembre el título de la Liga de Naciones, al derrotar a Alemania (3-0) en la final. EFE

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