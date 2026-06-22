En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Resultados electorales
Abelardo De La Espriella
Dólar en Colombia
La Ola Blu
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

CABEZOTE_ESPECIAL_MUNDIAL_DK.jpg
Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / Suspenden Francia vs. Irak por tormenta eléctrica: ¿cuándo se reanudará el partido?

Suspenden Francia vs. Irak por tormenta eléctrica: ¿cuándo se reanudará el partido?

Este es el primer compromiso del Mundial 2026 suspendido por condiciones climáticas.

Francia vs. Irak fue suspendido por tormenta
Francia vs. Irak fue suspendido por tormenta
Redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 22 de jun, 2026

Francia enfrenta a Irak en la segunda fecha del Grupo I, un compromiso en el que los franceses tomaron ventaja gracias a un gol de Kylian Mbappé al 14', resultado que les aseguraba prácticamente su boleto a los dieciseisavos de final.

Cabe recordar que en la jornada anterior Francia goleó 3-1 a Senegal con dos goles de Kylian Mbappé. Con esos tres puntos, una victoria ante Irak le otorgaba no solo el liderato de su zona, sino también la clasificación virtual a la siguiente ronda del Mundial.

Sin embargo, este lunes durante la parte complementaria ante Irak, el encuentro tuvo que ser suspendido debido a una tormenta eléctrica en Filadelfia, Estados Unidos.

Justo al finalizar la primera mitad del compromiso, desde los megáfonos del estadio se indicó a la afición presente “abandonar el área de asientos al aire libre y buscar refugio dentro del recinto”, una instrucción que hace parte de los protocolos de seguridad en estos casos.

¿Cuándo se reanudará el partido Francia vs. Irak?

En este tipo de situaciones, el protocolo establece que el compromiso debe pausarse al menos durante 30 minutos. Sin embargo, todo depende de cómo continúen las condiciones climáticas, pues si persiste la lluvia, la suspensión podría extenderse por más tiempo.

Cabe recordar que el Mundial se juega en territorio mexicano, canadiense y estadounidense y, hasta el momento, este sería el primer partido que ha sido suspendido debido a condiciones climáticas.

Publicidad

Pese a ello, el tema del clima ha generado preocupación debido a que gran parte de Estados Unidos es propensa a registrar tormentas eléctricas durante esta época del año.

De hecho, el Servicio Meteorológico de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) había emitido un aviso de tornado en Filadelfia poco antes de que se declarara la suspensión del partido. Por ahora, solo resta esperar que mejoren las condiciones y disminuyan las lluvias para reanudar el compromiso.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Francia

Irak

Copa Mundial de la FIFA

Tormentas

Publicidad

Publicidad

Publicidad