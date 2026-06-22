Suspenden Francia vs. Irak por tormenta eléctrica: ¿cuándo se reanudará el partido?

Francia enfrenta a Irak en la segunda fecha del Grupo I, un compromiso en el que los franceses tomaron ventaja gracias a un gol de Kylian Mbappé al 14', resultado que les aseguraba prácticamente su boleto a los dieciseisavos de final.

Cabe recordar que en la jornada anterior Francia goleó 3-1 a Senegal con dos goles de Kylian Mbappé. Con esos tres puntos, una victoria ante Irak le otorgaba no solo el liderato de su zona, sino también la clasificación virtual a la siguiente ronda del Mundial.

Sin embargo, este lunes durante la parte complementaria ante Irak, el encuentro tuvo que ser suspendido debido a una tormenta eléctrica en Filadelfia, Estados Unidos.

Justo al finalizar la primera mitad del compromiso, desde los megáfonos del estadio se indicó a la afición presente “abandonar el área de asientos al aire libre y buscar refugio dentro del recinto”, una instrucción que hace parte de los protocolos de seguridad en estos casos.



¿Cuándo se reanudará el partido Francia vs. Irak?

En este tipo de situaciones, el protocolo establece que el compromiso debe pausarse al menos durante 30 minutos. Sin embargo, todo depende de cómo continúen las condiciones climáticas, pues si persiste la lluvia, la suspensión podría extenderse por más tiempo.

Cabe recordar que el Mundial se juega en territorio mexicano, canadiense y estadounidense y, hasta el momento, este sería el primer partido que ha sido suspendido debido a condiciones climáticas.

Publicidad

Pese a ello, el tema del clima ha generado preocupación debido a que gran parte de Estados Unidos es propensa a registrar tormentas eléctricas durante esta época del año.

De hecho, el Servicio Meteorológico de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) había emitido un aviso de tornado en Filadelfia poco antes de que se declarara la suspensión del partido. Por ahora, solo resta esperar que mejoren las condiciones y disminuyan las lluvias para reanudar el compromiso.

Se activó el protocolo por tormenta tras el término del primer tiempo entre Francia e Irak. Inicialmente 15 minutos más en el descanso. Si, se sumaran otros 15 adicionales hasta que existan las condiciones del caso para retornar la actividad. Aficionados y prensa tuvieron que… pic.twitter.com/FExGFvTCoh — Chobo Alvarez V. (@ChoboAlvarez) June 22, 2026