Un Mbappé inspirado sella imponente victoria de Francia en el debut del Mundial

Francia se impuso este martes a Senegal por 3-1 tras una buena segunda parte en la que la dupla Olise-Mbappé desatascó un partido espeso de los galos en la primera mitad, en la que evidenciaron falta de ideas en el centro del campo pero también la pólvora que tienen arriba.

Mbappé adelantó a los galos con un buen disparo cruzado por bajo tras un pase de Olise para anotar su decimotercer gol en un Mundial. Barcola puso el segundo y, tras un final alocado en el que Ibrahim Mbaye marcó el 2-1, el punta del Real Madrid anotó de nuevo para empatar a Gerd Müller con 14 goles mundialistas, quedándose solo por detrás de Miroslav Klose (16 goles) y Ronaldo Nazário (15).

Kylian Mbappe de Francia celebra un gol este martes, en un partido del grupo I del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y Senegal Foto: EFE

El técnico francés, Didier Deschamps, no se guardó nada al sacar de inicio al tridente formado por Olise, Démbéle y Doué, que acompañaron a Mbappé. Sin espacios, el delantero tiró desmarques durante todo el partido en busca de buenos pases que nunca llegaban.

Los cuatro delanteros franceses no intimidaron a los senegaleses: Ismaila Sarr estuvo punto de plantarse solo ante Maignan en el minuto 7 hasta que Upamecano salió al corte.



El equipo galo se hacía con la posesión y Rabiot trataba de conectar con Mbappé mientras el resto del equipo trabajaba para abortar cualquier posible transición senegalesa. Tchouaméni se incrustaba entre los centrales para ayudar a la salida de balón y que los laterales se incorporaran al ataque, pero las ideas francesas se perdían ante la muralla de los senegaleses.

En el 23, el portero Mendy estuvo a punto de perderla tras sacar en largo, pero Mbappé y Dembélé no se entendieron. La acción levantó de nuevo al público en un partido en el que no se veían ocasiones claras ni disparos a puerta.

Ni un tiro hasta que, en el 24, una contra dirigida por Nico Jackson se estrelló contra el palo. El delantero del Bayern tuvo la primera ocasión clara del partido ante la pasividad francesa tras un pase de Diouf desde la izquierda. Jackson, ante Upamecano, se sacó un disparo con la izquierda que dio al palo y rebotó en Maignan.

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Ni disparos, ni regates ni pases claros por parte de una Francia espesa, conservadora antes del descanso. En el 39, una internada por la banda derecha acabó con un disparo desde la frontal de Mané demasiado centrado y que atrapó Maignan sin problemas, tras lo cual, lo que Francia esperaba: un contragolpe, dirigido por Olise, para buscar el uno contra uno y pasársela a Démbéle, que la tuvo cerca.

Al filo del descanso apretaban los franceses pero naufragaban en cada jugada. El que realmente la tuvo fue Sarr, pero el jugador del Crystal Palace, solo ante el portero tras un buen pase de Mané desde la izquierda, mandaba el balón demasiado alto.

Tras el descanso, Francia pisó el acelerador: Doué lanzó un zurdazo tras un pase de Upamecano que servía de aviso. Poco después, Olise probaba suerte dentro del área, sin éxito. Senegal tenía las suyas a la contra topaba con la pareja imperial que forman Upamecano y Saliba.

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Apareció por fin Mbappé en el 57, en una jugada por la derecha en la que estuvo a punto de sacarse un penalti con una entrada de Mané que el australiano Faghani no pitó, ni tampoco el VAR en la revisión.

Kylian Mbappé // Foto: AFP

La volvieron a tener los galos ya con más espacios, con una internada de Olise que, ahora sí, buscó con un buen pase a Mbappé, que llegó forzado y acabó atajando Mendy.

En el minuto 65 llegó por fin el gol del atacante del Real Madrid, a un toque, cruzándola por debajo tras un gran pase de Olise.

Respondió Senegal apenas dos minutos después con un trallazo de Nico Jackson en un contragolpe que fue anulado por fuera de juego. Diarra también tuvo la suya pero los senegaleses no encontraron la manera de empatar y, en una contra magistralmente ejecutada por Barcola, que acababa de entrar al campo, hizo el segundo en el 82.

Marcó Ibrahim Mbaye el 2-1 con la derecha, ya en el descuento, que hizo un poco de justicia tras el buen partido de los africanos, y en los últimos compases sentenciaba Mbappé con un trallazo.

En los próximos partido del grupo, Francia se medirá con Irak, mientras que Senegal jugará contra Noruega.