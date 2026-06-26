En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Terremoto en Venezuela
Abelardo De La Espriella
Clan del Golfo
Selección Colombia
La Ola Blu
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

CABEZOTE_ESPECIAL_MUNDIAL_DK.jpg
Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / Uruguay vs España: Bielsa anticipa un duelo de máxima intensidad por la clasificación

Uruguay vs España: Bielsa anticipa un duelo de máxima intensidad por la clasificación

El técnico de Uruguay, Marcelo Bielsa, aseguró que el duelo frente a España será "una final" y afirmó que su equipo disputará cada balón al máximo en busca de la clasificación a la siguiente fase del Mundial de 2026.

Uruguay vs España: Bielsa anticipa un duelo de máxima intensidad por la clasificación
Uruguay vs España: Bielsa anticipa un duelo de máxima intensidad por la clasificación
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 26 de jun, 2026

El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, afirmó este jueves que el partido contra España es "una final", por lo que anticipó que "la disposición para disputar cada pelota va a ser máxima" en el choque final de la fase de grupos del Mundial de 2026.

"El partido se encara como una final, donde ningún detalle puede no considerarse” , dijo Bielsa en rueda de prensa en Guadalajara un día antes del partido contra el combinado español.

"La disposición para disputar cada metro o cada pelota va a ser máxima", agregó.

Bielsa elogió el fútbol de la selección española, y calificó el trabajo de su entrenador, Luis de la Fuente, como "admirable", pero se mostró confiado en que Uruguay podrá plantear batalla.

"Vamos a hacer lo que consideramos mejor para establecer diferencias a favor nuestra. España es peor cuanto menos tiene la pelota”, explicó el técnico argentino, quien reconoció la calidad "desequilibrante" de varios jugadores españoles, particularmente Lamine Yamal.

Lamine yamal
Lamine yamal
Foto: AFP

Por contra, Bielsa destacó como positivo el estado físico de sus jugadores, al asegurar que "en los dos partidos anteriores las diferencias del rendimiento físico comparativo con sus rivales fue muy amplia a favor de Uruguay".

España llega líder del Grupo H del Mundial con cuatro puntos, dos partidos sin encajar un gol y una goleada de 4 a 0 ante Arabia Saudí, aunque arrancó con un flojo empate ante Cabo Verde.

Publicidad

Por su parte, Uruguay, que ha mostrado una imagen endeble en sus dos empates ante Cabo Verde y Arabia Saudí, necesita ganar para no depender de terceros y asegurarse la clasificación a la siguiente fase.

Vea también:

luis-diaz-cristiano-afp.jpg
Copa Mundial de la FIFA 2026

Colombia vs. Portugal: duelo por el liderato del Grupo K y un camino más favorable en Mundial 2026

Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026
Copa Mundial de la FIFA 2026

Ecuador logra el milagro, remonta a Alemania y clasifica a 16avos del Mundial 2026

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Mundial Canadá, Estados Unidos y México 2026

Copa Mundial de la FIFA

Selección de España

Uruguay

Publicidad

Publicidad

Publicidad