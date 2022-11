Byron Castillo se queda sin Mundial Qatar 2022: estos son los jugadores que representarán a Ecuador

Ecuador dejó fuera de la convocatoria presentada este lunes para disputar el Mundial de Qatar 2022 al jugador Byron Castillo, al que las federaciones de Chile y Perú señalaron de ser colombiano.

Castillo quedó en la mira luego de que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) confirmó a Ecuador en Catar-2022 pero sancionó al seleccionado tricolor con el retiro de tres puntos en la próxima clasificatoria sudamericana y una multa económica por considerar que utilizó un documento que contiene información falsa de Castillo.

Si bien el TAS ratificó que no había ninguna irregularidad en las convocatorias de Castillo con la Tricolor, consideró que su registro como ecuatoriano se hizo con información falsa y, a tenor de ello sancionó a Ecuador con la pérdida de tres puntos para las próximas eliminatorias, con miras al Mundial de 2026.

🔥 Aquí están los 26 jugadores elegidos por el DT #GustavoAlfaro para jugar la @fifaworldcup_es, estamos listos para hacer historia @PilsenerEcuador



❤️ ¡Un solo latido que representa a 18 millones de ecuatorianos! #HaremosHistoria pic.twitter.com/xy1grHHBAc — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) November 14, 2022

A ello se suma que el futbolista del León mexicano se retiró lesionado del partido amistoso disputado el pasado sábado contra Irak en Madrid, aunque la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) no ha dado detalles sobre el alcance de la lesión.

Sin Castillo, el seleccionador de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro, recurrirá a la experiencia mundialista del portero Alexander Domínguez, los centrocampistas Carlos Gruezo y Ángel Mena, y el delantero Enner Valencia, para fortalecer a una plantilla repleta de juventud.

Estos cuatro hombres se han sostenido en el equipo dirigido por Alfaro, después del debut mundialista que tuvieron en Brasil 2014, donde Valencia anotó tres tantos y lidera la tabla de máximos goleadores históricos, con 35 anotaciones.

Precisamente con Valencia al frente, la Tricolor tiene la misión de romper en la Copa del Mundo una sequía goleadora acumulada en los amistosos que disputó con miras a su actuación desde el próximo 20 de noviembre en el partido inaugural ante Qatar por el Grupo A, que completan Países Bajos y Senegal.

Se han sumado al equipo el defensa William Pacho, del Royal Antwerp belga, y el atacante Kevin Rodríguez, de 22 años, que milita en la segunda división de Ecuador con el Imbabura.

Si bien, la mayoría de los 26 convocados tienen poco recorrido con la selección, sumaron experiencia durante los 18 partidos de las eliminatorias, los amistosos y con sus clubes en América y Europa.

Entre las figuras jóvenes sobresalen los defensas Piero Hincapié, de 20 años; Pervis Estupiñán, 24 años; el centrocampista Moisés Caicedo, 21 años; y el atacante Gonzalo Plata, de 22; entre otros.

Esta será la cuarta participación mundialista de Ecuador, por lo que Alfaro, junto a los jugadores, no dicen otra cosa que no sea procurar hacer el mejor torneo de los que ha disputado Ecuador, lo que significa superar los octavos de final de Alemania 2006.

Los 26 jugadores convocados por Alfaro son los siguientes:

Porteros : Moisés Ramírez (Independiente del Valle), Alexander Domínguez (Liga de Quito) y Hernán Galíndez (Aucas).

: Moisés Ramírez (Independiente del Valle), Alexander Domínguez (Liga de Quito) y Hernán Galíndez (Aucas). Defensas : Piero Hincapié (Bayer Leverkusen-GER), Robert Arboleda (Sao Paulo-BRA), Pervis Estupiñán (Brighton-GBR), Angelo Preciado (Genk-BEL), Jackson Porozo (Troyes-FRA), Xavier Arreaga (Seattle Sounders-USA), Diego Palacios (Los Ángeles FC-USA), Félix Torres (Santos Laguna-MEX) y William Pacho (Royal Antwerp-BEL).

: Piero Hincapié (Bayer Leverkusen-GER), Robert Arboleda (Sao Paulo-BRA), Pervis Estupiñán (Brighton-GBR), Angelo Preciado (Genk-BEL), Jackson Porozo (Troyes-FRA), Xavier Arreaga (Seattle Sounders-USA), Diego Palacios (Los Ángeles FC-USA), Félix Torres (Santos Laguna-MEX) y William Pacho (Royal Antwerp-BEL). Centrocampistas : Carlos Gruezo (Augsburgo-GER), José Cifuentes (Los Ángeles FC-USA), Alan Franco (Talleres-ARG), Moisés Caicedo (Brighton-GBR), Ángel Mena (León-MEX), Jeremy Sarmiento (Brighton-GBR), Jhegson Méndez (Los Ángeles FC-USA), Ayrton Preciado (Santos Laguna-MEX), Gonzalo Plata (Real Valladolid-ESP) y Romario Ibarra (Pachuca-MEX).

: Carlos Gruezo (Augsburgo-GER), José Cifuentes (Los Ángeles FC-USA), Alan Franco (Talleres-ARG), Moisés Caicedo (Brighton-GBR), Ángel Mena (León-MEX), Jeremy Sarmiento (Brighton-GBR), Jhegson Méndez (Los Ángeles FC-USA), Ayrton Preciado (Santos Laguna-MEX), Gonzalo Plata (Real Valladolid-ESP) y Romario Ibarra (Pachuca-MEX). Delanteros: Djorkaeff Reasco (Newell's Old Boys-ARG), Kevin Rodríguez (Imbabura), Michael Estrada (Cruz Azul-MEX) y Enner Valencia (Fenerbahce-TUR).

