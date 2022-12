Cristiano Ronaldo será nuevamente suplente ante Marruecos en los cuartos de final de Qatar 2022

Cristiano Ronaldo, capitán de la selección portuguesa , repite suplencia en el once titular de Fernando Santos en el partido de los cuartos de final del Mundial 2022 contra Marruecos en el estadio Al Thumama, con la única novedad del centrocampista Ruben Neves por William Carvalho respecto a la goleada por 6-1 de octavos ante Suiza y con la apuesta decidida como delantero de Gonçalo Ramos, autor de tres tantos en ese choque.

Portugal sale con Diogo Costa, en la portería; Diogo Dalot, Ruben Dias, Pepe y Raphael Guerreiro, en la defensa; Otavio, Ruben Neves y Bernardo Silva, en el centro del campo; y Joao Félix, Gonçalo Ramos y Bruno Fernandes, en el frente de ataque, según informó la propia selección en sus redes sociales oficiales del equipo.

Publicidad

¿Cristiano abandonará su selección?

En algunas redes sociales se pudo ver cómo aseguraban que Cristiano Ronaldo le habría informado a Fernando Santos, técnico de Portugal, que abandonaría a la selección ibérica por no ser titular en los encuentros definitivos del Mundial.

No obstante, este viernes, 9 de diciembre, el timonel portugués salió a desmentir todas estas noticias en la rueda de prensa previa al encuentro frente a Marruecos por los cuartos de final. Santos aseguró que sí tuvieron una discusión, pero netamente deportiva y sin muchos sobresaltos.

"Él nunca me dijo que iba abandonar la concentración de Portugal. No me lo dijo. Hay que ver cómo es su actitud. Celebró los goles con sus compañeros, dio las gracias a los aficionados (...) Cuando un jugador es capitán de Portugal y empieza en el banquillo. Es normal que no esté feliz. Cuando le dije que no iba a jugar de titular me preguntó si era buena idea. Claro que no estaba feliz. Pero aseguro que nunca quiso dejar la concentración", aseguró Fernando Santos.

Publicidad

Le puede interesar: 'El Camerino'