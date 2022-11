¿Se acuerda de 'Ricardo Jorge'? Esta es la vida de la persona que interpretó el icónico personaje

En época del Mundial de Qatar es imposible no recordar personajes que han sido protagonistas en la máxima cita del fútbol internacional; uno de ellos es el corresponsal que "enamoró" a los colombianos: 'Ricardo Jorge', el personaje que protagonizó las propagandas de Davivienda en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

No obstante, el icónico personaje desapareció a partir de Rusia 2018 y ha generado muchas dudas su lejanía de la televisión, ya que, el gran 'Ricardo Jorge' se convirtió en ícono del Mundial en Colombia.

En entrevista exclusiva con Blu 4.0, Julián Orrego, quien le dio vida al personaje en dos ocasiones, contó los detalles de su experiencia en este rol mundialista y a qué se dedica actualmente.

Orrego debutó en 2010 como 'Ricardo Jorge', el corresponsal de Davivienda en la campaña 'Usted está en el lugar equivocado'. Para él, ha sido un personaje que logró inmortalizar y está muy feliz por el cariño que las personas han tenido por el personaje a lo largo de los años y aunque no tengan más campaña con el banco, agradece los mensajes que recibe a diario en redes sociales.

"Yo hice dos campañas, la primera en Sudáfrica 2010 y la segunda en Brasil 2014 (...) Mi vida antes de eso era normal, yo siempre he sido rockero y he tenido mi vida. Me he movido siempre en el mundo de la música, pero fue algo inesperado ya que me metí a unos cursos de actuación para los videos de mi banda y en ese proceso de aprendizaje me dieron la oportunidad hacer el casting, me lo ganó, fuí el último en llegar en un grupo de 200 personas de varias ciudades del país", reveló Orrego en Blu 4.0.

Orrego contó que las grabaciones tuvieron un trabajo de al menos un mes para sacarla adelante; sin embargo, considera que el personaje llegó en el momento adecuado y por eso pegó tanto en toda Colombia: "En la campaña de Brasil, le gustó mucho a la gente, pero no le gustó más que la primera, sin duda".

¿A qué se dedica 'Ricardo Jorge' actualmente?

Julián Orrego es un apasionado por la música, por ende, se dedica como cantante de su propia banda y se enfocó en el mundo del emprendimiento con base a su experiencia en este mundo musical, que lo ha llevado a aprender más de publicidad y temas de alcance.

"Mucha gente sabe que yo músico y soy un rockero pleno, además, tengo mi banda Rocka y hemos estado en Radioacktiva (...) Tengo un proyecto, que lo llamo de cariño 'La Loma', son unas cabañas ecológicas 100 % sostenibles, un lugar para ir a meditar. Es de mi región, de Villavicencio", detalló Orrego en Blu 4.0

La Loma, es la apuesta que tiene 'Ricardo Jorge' para que las familias encuentren un espacio de paz y conozcan más de su región. Este proyecto se encuentra cerca de la capital del Meta, Villavicencio.

"La idea es estar en diciembre listos con el tema. Al que realmente le gusta no le pone problema a la carretera, también hace parte del paseo", puntualizó.