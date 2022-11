¿Por qué Costa Rica no pudo jugar su amistoso ante Irak?

Faltan pocos días para que comience la Copa Mundial de la FIFA en Qatar y tendrá presencia de un colombiano: Luis Fernando Suarez, quien dirigirá a la selección de Costa Rica que tendrá un grupo díficil en suelo árabe.

De cara a la preparación del equipo para el Mundial, los 'Ticos' iban a enfrentar a Irak, pero un problema con los pasaportes no permitió que el compromiso fuera llevado a cabo. Jhon Jairo Bodmer, asistente técnico de la selección de Costa Rica, habló en Blog Deportivo sobrelo sucedido.

Publicidad

"Nosotros teníamos un acuerdo desde hace mucho tiempo y ya habían condiciones por escrito, pero todo se detuvo porque no se debían sellar los pasaportes cuando pasarmos por control migratorio (...) Un comité de la federación fue al sitio y no tuvo problemas, como se había acordado, pero cuando llegamos a la frontera con Kuwait, los pasaportes los retuvieron y finalmente el presidente tomó la decisión de poner final compromiso. Todo por problema diplomáticos que se ya todos conocen", explicó.

Bodmer dijo que "no hay forma de resolverlo", pero cree que fue lo mejor que pudo pasar dado que al cuerpo técnico no le parece jugar amistosos de cara al Mundial, pues este tipo de selecciones no tienen nada qué perder, pero esta sí.

"Creo que en Ecuador un jugador salió lesionado. Uno no quiere que sus jugadores se lesionen queremos que lleguen bien, el profe conoce bien a sus jugadores y sus estrategias. Por el contrario nos deja tranquilos no haberlos arriesgado. Lo único es que sí, perdimos un día de trabajo", añadió.

Por el momento, la selección de Costa Rica se mantiene en Kuwait para su preparación física antes de emprender vuelo a suelo catarí este viernes y empezar su historia en Qatar 2022.

Publicidad

Bodmer aseguró que esto le ha permitido al equipo estar "ambientado" de cara a sus compromisos internacionales.