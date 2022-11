Shakira no actuaría en la inauguración del Mundial de Qatar, según medios europeos

Varios medios europeos aseguran este miércoles que la cantante colombiana Shakira no se presentaría en la ceremonia de inauguración del Mundial de Qatar, programada para este 20 de noviembre.

De confirmarse, la barranquillera se sumaría a la lista de artistas que se rehusaron a hacer parte del evento, como Dua Lipa y Rod Steward.

De acuerdo con el medio español El Mundo, Shakira habría decidió no participar en el evento tras la ola de críticas que recibió tras confirmar su actuación.

“La cantante colombiana no ha hablado de forma oficial sobre su rechazo, pero desde su entorno se ha confirmado que no participará en el show previo al primer partido entre la selección anfitriona y Ecuador”, indicó el medio ibérico.

Otros medios, como Caras, citan a fuentes del círculo íntimo de Shakira, no descartan que la colombiana pueda tener algún papel a lo largo del certamen futbolístico. De acuerdo con el medio especializado en farándula, otro posible motivo de la negativa de la artista a participar en el evento tendría relación con su difícil divorcio con Gerard Piqué, participar en la ceremonia inaugural podría lastimarla al rememorar su participación en el Mundial de 2010 de Sudáfrica donde surgió el idilio.

“Si bien Qatar 2022 sería una buena oportunidad, al parecer la herida para Shakira está más que abierta. Y subirse al mismo escenario donde ha nacido el amor, hoy en día para ella sería doloroso. Un ‘adiós para siempre’ que quizás no esté lista para dar del todo”, sostuvo Caras.

Ni Rod Steward ni Dua Lipa

Este miércoles, el músico británico Rod Steward reveló que rechazó una oferta de más de un millón de dólares (960.000 euros) para actuar durante el Mundial de Catar por razones morales.

"Me ofrecieron mucho dinero, más de un millón de dólares, por tocar allí hace quince meses. Lo rechacé" porque "no está bien ir" a ese Mundial, dijo Stewart al diario británico "The Sunday Times" en una entrevista en la que le preguntaron sobre la falta de derechos de los homosexuales en Catar.

La también británica Dua Lipa, por su parte, negó que haya sido invitada a actuar en el Mundial de Catar y aseguró que animará a la selección inglesa "desde lejos".

"Espero visitar Catar cuando haya cumplido todas las promesas sobre derechos humanos que hizo cuando se ganó el derecho a organizar el Mundial", dijo la artista, de 27 años, en Instagram.