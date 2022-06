"Costa Rica tiene mucho por mejorar, pero va bien": Luis Fernando Suárez tras clasificar al Mundial

Costa Rica se llevó el último tiquete para el Mundial Catar 2022 tras vencer a la selección de Nueva Zelanda en un partido de repechaje que selló a las 32 selecciones clasificadas. Ahora, el reto es nuevo y aún más complicado, pasar de la primera ronda, superando a España, Alemania y Japón, el denominado grupo de la muerte.

Aunque se mostró ilusionado por el pase al Mundial, el técnico Luis Fernando Suárez confesó en Blog Deportivo que aún no se ha dado a la tarea de evaluar a sus rivales. Dijo estar asimilando la victoria para luego asumir completamente la preparación de su selección a pocos meses del arranque de la Copa del Mundo.

“Lo más importante es Costa Rica y tiene que mejorar mucho, lo tengo claro. Va bien, va por buen camino, pero aún falta, sobre todo en la parte ofensiva”, comentó, al mismo tiempo que se refirió a los jugadores con más experiencia y que fueron a Brasil-2014, de quienes aseguró usará su experiencia para que le aporten a los más jóvenes y haya un cambio generacional que aporte a la construcción de ‘los ticos’.

“Aquí en Costa Rica hay una situación: es como estar viviendo dos generaciones, donde había una en la mitad, que no se perdió, pero sí tenía que hacer algo diferente. Esos jugadores de 29 años que son, supuestamente, los que están listos, solo son como cuatro o cinco, pero después hay unos chicos de 19 años. Lo más importante y me parece relevante es que los grandes quieren enseñar para dejar un legado y los chiquitos quieren aprender, están ávidos de aprendizaje, se convirtió en una sinergia espectacular”.

Justamente, sobre ese cambio de jugadores por las nuevas estrellas del fútbol mundial, señaló que debe hacerse de forma en que ambas partes aporten y se tengan en cuenta en el plan de juego, pues un “borrón y cuenta nueva” no es lo más apropiado, según recalcó.

Su respuesta se da luego de las declaraciones que dio el técnico Néstor Lorenzo sobre los ajustes que se vienen para la Selección Colombia, donde mencionó la importancia de futbolistas como Falcao, James y Ospina , pero, asimismo, nombró que debe haber un cambio, lo que generó todo un debate tras su presentación.

“Uno nunca puede hacer borrón y cuenta nueva, si un técnico lo hace lo respetaré, pero no creo que sea la opción. Esas transiciones deben hacerse y eso lo que he encontrado en este grupo. Si en Colombia están pensando en hacer borrón y cuenta nueva y no valen los que tengan más de 30 años, me parece que estamos totalmente equivocados; será peor el remedio que la enfermedad”, añadió Suárez.