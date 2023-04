“Cristiano es mi ídolo”: Jaminton Campaz sobre su celebración luego de anotar en el fútbol argentino

Los futbolistas colombianos vienen dejando el nombre del país en alto en el exterior, mostrando su talento y habilidades. En esta oportunidad, Jaminton Campaz, jugador en el Club Atlético Rosario Central en el fútbol argentino, fue noticia en ese país y el mundo por un golazo que dejó sin palabras a más de uno.

El partido en el que se destacó el colombiano ocurrió el miércoles, 12 de abril, contra Independiente Avellaneda. El gol de Jaminton fue clave para que Rosario Central lograra salir victorioso.

Sobre el minuto 23 del partido Campaz logró recuperar el balón luego de un mal pase de parte de los jugadores de Independiente Avellaneda. Ante esto, el colombiano no dudó ni un segundo en definir y logró anotar.

“En el Deportivo Tolima aprendí mucho (…) El profe Víctor Espinosa siempre nos recalcó mucho que había que seguir las jugadas y no quedarse quieto, eso me ayudó y fue lo que hice”, comentó Jaminton Campaz en diálogo con Blog Deportivo.

Luego de realizar el gol, Jaminton celebró de la misma manera en la que lo hace uno de los mejores jugadores del mundo y uno de sus referentes: “Mi ídolo es Cristiano”, añadió Campaz.

El partido entre Club Atlético Rosario e Independiente Avellaneda finalizó 1-0, dando como ganador al equipo argentino que acogió al colombiano.

Antes de llegar al club argentino, Campaz jugó en el Deportivo Tolima, donde logró destacarse como jugador profesional. Luego, hizo parte del equipo Gremio, en el fútbol de Brasil.

“Allá no teníamos tanta libertad, no podíamos jugar como queríamos (…) Por eso me siento bien en Argentina, se puede jugar libremente”, comentó Campaz sobre su estadía en Gremio.

“El profesor Miguel Ángel Russo te habla mucho y así uno lo pone en práctica, y todo sale bien (…) Él entiende mucho al jugador colombiano y eso me ha ayudado", mencionó Campaz sobre el técnico del Club Atlético Rosario Central.

