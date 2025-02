¿Cristiano se lleva mal con Messi? Respuesta del crack portugués en explosiva entrevista

Elastro portugués Cristiano Ronaldo , actualmente jugador del Al-Nassr en la Liga de Arabia Saudita, volvió a ser noticia. En una entrevista reciente con el periodista Edu Aguirre para el canal español La Sexta, el capitán de la selección de Portugal compartió detalles sobre su vida en Oriente Medio, su histórica rivalidad con Lionel Messi, y las razones detrás de su salida del Real Madrid, en lo que dejó una visión íntima sobre su excepcional trayecto en el fútbol profesional.

Su éxito y adaptación en Arabia Saudita

Ronaldo destacó lo mucho que ha disfrutado su experiencia en el fútbol árabe, un camino que inició hace casi dos años. Según explicó a La Sexta, su apuesta por esta liga respondió a su característica búsqueda de nuevos retos.

Publicidad

“En Arabia todo va muy bien, va a hacer dos años y me está gustando mucho la experiencia, me gusta vivir aquí, a mi familia también. Siempre en mi vida he tenido desafíos, desde que salí a los doce años de Madeira, no me intimidan los grandes retos", expresó el delantero.

Cristiano. Foto: Instagram @cristiano.

Además de hablar sobre su fútbol, subrayó la importancia de su familia para adaptarse a este cambio: “Sólo necesito estar con mi familia, con mis hijos y Georgina. Tener todo lo que una familia puede tener para estar bien: educación, seguridad, buenos colegios, buena casa”, sostuvo en diálogo con el que es uno de sus grandes amigos.

Respecto al crecimiento de la liga saudí, Ronaldo describió cómo esta ha evolucionado significativamente en poco tiempo y respondió a las comparaciones con la MLS de Estados Unidos.

Publicidad

“Cuando tomé la decisión de venir no pensé que iba a crecer tan rápido, pero sabía que en uno o dos años la liga sería muy top, como es ahora”, señaló a La Sexta. “¿Es peor la MLS? Obvio, pero como es Arabia se menosprecia”, agregó en referencia al escepticismo que algunos tienen sobre el fútbol en Oriente Medio frente al norteamericano.

¿Cristiano Ronaldo no puede ver a Messi? La verdad de esta rivalidad

El eterno debate sobre la comparación entre Ronaldo y Messi fue una constante en la última década, y el portugués no evitó tocar este tema. Habló de cómo esa rivalidad marcó una era en el fútbol.

Compartimos quince años los escenarios de los premios y siempre nos llevamos bien. Recuerdo que una vez le traducía yo en inglés, era gracioso mencionó el jugador portugués.

Según Ronaldo, esta competencia contribuyó al crecimiento de ambos como figuras deportivas: “Nos alimentábamos mutuamente, había años que teníamos esa pelea sana como Senna y Prost”. Además, comparó la emoción del pasado con los enfrentamientos entre Real Madrid y Barcelona, que se veían potenciados por la presencia de ambas leyendas en el campo.

Publicidad

“La gente hoy en día valora esos duelos con el Barcelona, vivíamos una semana con una tensión por las nubes”, reflexionó, agregando que estos clásicos eran una parte especial de la historia reciente del fútbol.

Cristiano habló de su relación con Messi. Foto: Instagram @cristiano- @leomessi.

Las razones detrás de su salida del Real Madrid

En cuanto a su marcha del Real Madrid, tema que sigue generando discusión incluso años después, Ronaldo dejó claro que la decisión respondía a su necesidad de buscar un desafío distinto.

“Quería una etapa diferente, mi etapa estaba cerrada. Quería una motivación diferente, no me desgastó, fue algo que le dije al presidente, él aceptó que podía salir”.

Publicidad

Sin embargo, también señaló algunos desacuerdos durante las negociaciones, lo que complicó su salida. “Estábamos en una fase de negociación y no se portó tan bien conmigo”, admitió, explicando que, pese a ello, mantiene un profundo respeto por Florentino Pérez.

Pero aprecio mucho a Florentino, es una persona seria, que me trató bien y ganamos muchas cosas juntos resaltó Cristiano

Cuando fue cuestionado sobre un posible regreso al equipo blanco en el futuro, Ronaldo no lo descartó: “Un día a lo mejor. Dejé un legado ahí, una marca bonita ahí. A lo mejor al terminar mi carrera se puede hacer algo chulo”, afirmó.

Publicidad

La relación entre Ronaldo y el Real Madrid sigue siendo motivo de especulación entre los aficionados, quienes recuerdan con nostalgia las grandes temporadas vividas por el jugador en el club.

Mirando al futuro: el sueño de la Copa del Mundo

Cristiano Ronaldo también expresó su firme deseo de seguir destacándose como jugador y mantenerse en óptimas condiciones para competir en la próxima Copa del Mundo de la FIFA. Ya son dos décadas desde que el portugués comenzó a

brillar en el fútbol global, pero su ambición no se detiene. Su enfoque en la Liga de Arabia está destinado a mantener su nivel competitivo y llegar en la mejor forma posible al evento internacional.

Publicidad

Con una mentalidad de constante superación y un pasado repleto de éxitos, el delantero no deja de escribir páginas en la historia del fútbol mundial. Entre su indudable legado deportivo y sus nuevas metas, Cristiano Ronaldo continúa siendo ejemplo de longevidad y relevancia en el deporte y no descartó un posible regreso al Real Madrid.