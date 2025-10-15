¿Cuándo y dónde ver la gran final del Mundial Sub-20?

Finalmente, este miércoles, 15 de octubre, se definieron las semifinales del Mundial Sub-20 en territorio chileno que tuvo como protagonistas a Colombia, Francia, Marruecos y Argentina, que dejaron dos partidos emocionantes para definir la gran final de este torneo de la FIFA.

Esta será la vigésima quinta final que se dispute en una Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA desde su inicio en 1977 en Túnez, cuando fue la Unión Soviética la que se quedó con esa edición al vencer a México desde los once pasos.

Cabe recordar que este torneo ha sumado una gran importancia mundial, pues aquí se dan a conocer nuevas estrellas que con el paso del tiempo se terminan convirtiendo en los mejores futbolistas del mundo, tanto a nivel de selecciones como de clubes.

Mundial Sub 20 2025 Foto: Comnebol

¿Cuándo, hora y dónde ver la final Mundial Sub 20 este 2025?

Este duelo se llevará a cabo este domingo, 19 de octubre, desde las 6:00 de la tarde (hora colombiana), antes se disputará el duelo por el tercer y cuarto puesto del certamen.



Los amantes del fútbol que deseen ver este torneo lo podrán hacer a través de Gol Caracol de Caracol Televisión, que una de sus señales tendrá la cobertura general de la definición de este torneo.



¿Cuál es el actual campeón del Mundial Sub-20?

La última edición se disputó en 2023 en Argentina, en aquella ocasión el trofeo se lo llevó Uruguay tras imponerse por la mínima diferencia frente a Italia. Por otro lado, Israel y Corea del Sur ocuparon el tercer y cuarto puesto, respectivamente.

Uruguay en el Mundial Sub 20 Foto: AFP

Este es el mejor registro que ha tenido la Selección Colombia en el Mundial

Fue en 2003 su mejor participación en una Copa del Mundo de la FIFA. En aquella ocasión, la tricolor se quedó con la medalla de bronce tras vencer 2 a 1 a Argentina en el duelo por el tercer y cuarto puesto de la competencia.