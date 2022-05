David Ospina: ¿cómo va la negociación con el Napoli?

El arquero titular de la Selección Colombia , David Ospina, no ha definido su futuro deportivo para la próxima temporada. El Napoli quiere seguir contando con él, pero el Real Madrid asoma a su puerta.

El presidente del cuadro italiano, Aurelio De Lairentiis, comentó cuál es la realidad con el portero colombiano, quien llegó en el 2018 a Nápoles y se ha convertido en un referente del club.

Publicidad

“Sobre Ospina el contrato se ha acabado. Él ha terminado, no está por acá. Todavía no tenemos una respuesta de él. Estaremos esperando para hablar con su representante para ver si se anima o no. Tampoco podemos hacer locuras… veremos”, dijo el dirigente en conferencia de prensa.

A sus 33 años, Ospina podría llegar a ser suplente del actual campeón de la Champions League, pero no tendría asegurada la continuidad bajo el arco. Situación que sí puede tener en el Napoli.

Sin embargo, la Selección Colombia no participará en el Mundial de Catar 2022, condición que podría hacer pensar al exjugador de Atlético Nacional para escribir un nuevo capítulo en su vida.