Dejamos buenas sensaciones frente a un duro rival: James Rodríguez

El jugador colombiano del Real Madrid, James Rodríguez, aseguró este martes tras el empate 2-2 en casa del Borussia Dortmund en Liga de Campeones que el "resultado justo era haber ganado".



"El resultado justo era haber ganado, pero la mala suerte es ese gol al final", dijo James, que este martes fue titular, a lo micros del canal de televisión Mega.



El colombia se refería al gol prácticamente sobre la campana de André Schurrle que supuso el 2-2 (88).



Sin embargo, destacó que el equipo tuvo "buenas sensaciones en un campo demasiado difícil, donde ellos aprietan mucho y están siempre encima".



"Dejamos buenas sensaciones, hay que tener en cuenta que son un rival duro, esto es largo, esto sigue y lo más importante es que tenemos otras sensaciones", añadió.



El jugador colombiano restó importancia a que se trate del tercer empate consecutivo del Real Madrid, afirmando que "uno nunca quiere hacer mal nada. Es verdad que en la Liga hemos empatado los dos últimos partidos, pero tenemos Liga otra vez el domingo y tenemos que salir a ganar".



En cuanto a su propia situación, James afirmó que "las sensaciones cada día son buenas, me estoy sintiendo bien y lo único que quiero es ayudar al equipo para que consiga buenos resultado".



"Yo sólo quiero jugar bien, poder ayudar como he hecho siempre, como he hecho desde el primer día que vine aquí", sentenció.



Publicidad