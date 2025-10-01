En vivo
Denuncian que reconocido árbitro colombiano insulta al VAR cuando lo interrumpen

Denuncian que reconocido árbitro colombiano insulta al VAR cuando lo interrumpen

De acuerdo con la versión conocida, llegó al camerino del VAR para insultarlo por haberle llamado para revisar una jugada en la cual ya había tomado una decisión.

Árbitro - referencia.jpg
Árbitro - referencia //
Foto: ImageFX
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 1 de oct, 2025

Fuerte polémica en el fútbol profesional colombiano tras conocerse una denuncia en contra del reconocido árbitro Wilmar Roldán, quien, según sus colegas, “cogió la costumbre” de insultar a sus compañeros del VAR cuando lo llaman a revisar jugadas que, de acuerdo con su criterio, no deberían hacerlo.

Wilmar Roldán, árbitro colombiano en un torneo Conmebol
Wilmar Roldán, árbitro colombiano en un torneo Conmebol
Foto: AFP

¿Qué hizo Wilmar Roldán para que se hiciera esta denuncia?

El exárbitro Wilmar Barahona en su programa en YouTube, Arbitraje de Frente, denunció que fue durante un partido La Equidad vs. Deportivo Cali cuando él llegó hasta el camerino de árbitros a insultar a sus compañeros porque lo interrumpieron por una decisión que, según él, no era necesaria.

“Ocasionó enojo, malestar. Fue tanto que se convirtió en rabia, a los únicos que les da es a los perros, pero estaba tan enojado el señor Roldán que le dio. Ojo, llegó al camerino, terminado el partido y gritos por aquí, gritos por allá, no puede ser que me llamen a esta jugada a revisar. Maltrató con gritos el señor Roldán al señor Kéiner Jiménez, esa es la información que supuestamente recibí hace 10 minutos. La noticia es, que el señor, llegó al camerino y supuestamente con gritos irrespetó al señor por llamarlo”, dijo el reconocido exárbitro por lo sucedido.

¿Cuál fue la jugada que generó el problema?

El partido al cual se refiere fue el pasado 20 de septiembre por la Liga BerPlay en el estadio de Techo en Bogotá, allí, Roldán pitó pena máxima a favor del cuadro azucarero, pero desde el VAR lo llamaron a informarle que la jugada fue afuera del área, pero derivó en la expulsión del hombre del equipo capitalino que cometió el hecho.

¿Quién es Wilmar Roldán?

Oriundo de Remedios, Antioquia, el árbitro ha sido uno de los más influyentes en los últimos años no solo en el fútbol profesional colombiano, sino en toda Latinoamérica, incluso, en 2015, lo nombraron el séptimo mejor de todo el mundo.

Ha estado en los mundiales 2014, 2018 y 2022, además de varias copas américas y copas libertadores, sudamericanas, entre otros.

