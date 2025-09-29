Tabla de posiciones Liga BetPlay 2025: Junior se mantiene líder en el Clausura tras 13 fechas

El Torneo Clausura 2025 de la Liga BetPlay avanza a toda velocidad y la lucha por el segundo título del año está más intensa que nunca. Luego de disputarse la fecha 13 del todos contra todos, la tabla de posiciones comienza a perfilar a los equipos que pelearán por un lugar en los cuadrangulares semifinales.
Junior de Barranquilla continúa en lo más alto de la clasificación. El conjunto ‘Tiburón’ alcanzó los 25 puntos tras vencer en casa al Deportivo Pasto, resultado que le permitió afianzarse en el primer puesto.
Detrás del líder, Bucaramanga, Medellín y Fortaleza mantienen el pulso en la parte alta de la tabla, todos con solo un punto menos que Junior, lo que anticipa un cierre de fase regular bastante emocionante.
Tabla de posiciones Liga BetPlay
|Equipo
|PJ
|Puntos
|Junior
|13
|25
|Bucaramanga
|13
|24
|Medellín
|12
|24
|Fortaleza
|13
|24
|Atlético Nacional
|13
|23
|Deportes Tolima
|13
|20
|Santa Fe
|13
|20
|Alianza FC
|13
|19
|Llaneros
|13
|18
|Deportivo Cali
|13
|17
|Once Caldas
|13
|16
|Deportivo Pereira
|13
|15
|América
|13
|14
|Águilas Doradas
|12
|14
|Millonarios
|13
|14
|Envigado
|13
|13
|Unión Magdalena
|13
|12
|Boyacá Chicó
|13
|11
|La Equidad
|13
|11
|Deportivo Pasto
|13
|10
En cuanto a Santa Fe, campeón del torneo Apertura, el equipo capitalino sigue en zona de clasificación con 20 puntos, mostrando regularidad después de haberse quedado con su décima estrella frente a Independiente Medellín en la primera mitad del año.