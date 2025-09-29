Tabla de posiciones Liga BetPlay 2025: Junior se mantiene líder en el Clausura tras 13 fechas

El Torneo Clausura 2025 de la Liga BetPlay avanza a toda velocidad y la lucha por el segundo título del año está más intensa que nunca. Luego de disputarse la fecha 13 del todos contra todos, la tabla de posiciones comienza a perfilar a los equipos que pelearán por un lugar en los cuadrangulares semifinales.

Junior de Barranquilla continúa en lo más alto de la clasificación. El conjunto ‘Tiburón’ alcanzó los 25 puntos tras vencer en casa al Deportivo Pasto, resultado que le permitió afianzarse en el primer puesto.

Detrás del líder, Bucaramanga, Medellín y Fortaleza mantienen el pulso en la parte alta de la tabla, todos con solo un punto menos que Junior, lo que anticipa un cierre de fase regular bastante emocionante.

Tabla de posiciones Liga BetPlay

Equipo PJ Puntos Junior 13 25 Bucaramanga 13 24 Medellín 12 24 Fortaleza 13 24 Atlético Nacional 13 23 Deportes Tolima 13 20 Santa Fe 13 20 Alianza FC 13 19 Llaneros 13 18 Deportivo Cali 13 17 Once Caldas 13 16 Deportivo Pereira 13 15 América 13 14 Águilas Doradas 12 14 Millonarios 13 14 Envigado 13 13 Unión Magdalena 13 12 Boyacá Chicó 13 11 La Equidad 13 11 Deportivo Pasto 13 10

En cuanto a Santa Fe, campeón del torneo Apertura, el equipo capitalino sigue en zona de clasificación con 20 puntos, mostrando regularidad después de haberse quedado con su décima estrella frente a Independiente Medellín en la primera mitad del año.

