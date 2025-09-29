En vivo
Tabla de posiciones Liga BetPlay 2025: Junior se mantiene líder en el Clausura tras 13 fechas

Junior de Barranquilla continúa en lo más alto de la clasificación. El conjunto ‘Tiburón’ alcanzó los 25 puntos tras vencer en casa al Deportivo Pasto, resultado que le permitió afianzarse en el primer puesto.

junior-betplay.jpg
Junior, Liga BetPlay
Foto: Liga BetPlay
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de sept, 2025

El Torneo Clausura 2025 de la Liga BetPlay avanza a toda velocidad y la lucha por el segundo título del año está más intensa que nunca. Luego de disputarse la fecha 13 del todos contra todos, la tabla de posiciones comienza a perfilar a los equipos que pelearán por un lugar en los cuadrangulares semifinales.

Junior de Barranquilla continúa en lo más alto de la clasificación. El conjunto ‘Tiburón’ alcanzó los 25 puntos tras vencer en casa al Deportivo Pasto, resultado que le permitió afianzarse en el primer puesto.

Detrás del líder, Bucaramanga, Medellín y Fortaleza mantienen el pulso en la parte alta de la tabla, todos con solo un punto menos que Junior, lo que anticipa un cierre de fase regular bastante emocionante.

Tabla de posiciones Liga BetPlay

EquipoPJPuntos
Junior1325
Bucaramanga1324
Medellín1224
Fortaleza1324
Atlético Nacional1323
Deportes Tolima1320
Santa Fe1320
Alianza FC1319
Llaneros1318
Deportivo Cali1317
Once Caldas1316
Deportivo Pereira1315
América1314
Águilas Doradas1214
Millonarios1314
Envigado1313
Unión Magdalena1312
Boyacá Chicó1311
La Equidad1311
Deportivo Pasto1310

En cuanto a Santa Fe, campeón del torneo Apertura, el equipo capitalino sigue en zona de clasificación con 20 puntos, mostrando regularidad después de haberse quedado con su décima estrella frente a Independiente Medellín en la primera mitad del año.

