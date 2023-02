Diego Cocca, nuevo técnico de México para el Mundial de 2026

El argentino Diego Cocca fue presentado este viernes como nuevo director técnico de la selección mexicana para encabezar el proceso rumbo al Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

"Se decidió que fuera el señor Diego Cocca, estamos convencidos de que fue una buena decisión y de que vamos a triunfar con Diego al frente, es un hombre trabajador, es un gran estratega", dijo Rodrigo Ares de Parga, director ejecutivo de selecciones nacionales de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

En conferencia de prensa en el Centro de Alto Rendimiento de la FMF, al sur de la Ciudad de México, Ares de Parga detalló que en el proceso de elección del nuevo entrenador del Tri fueron entrevistados cinco candidatos.

Los requisitos que cumplió Cocca fueron cuatro: conocimiento del fútbol mexicano, conocimiento de las características del jugador mexicano, manejo de grupo adecuado, y experiencia y logros.

Nacido en Buenos Aires el 11 de febrero de 1972, Diego Cocca es el director técnico número 45 en la historia de la selección mexicana (incluidos cinco interinos y un suplente) desde 1923, y el quinto de nacionalidad argentina.

¿Qué dijo Diego Cocca sobre la selección de México?

En rueda de prensa el entrenador argentino comentó que estaba agradecido por la oportunidad de dirigir a la selección centroamericana. Asimismo, manifestó el compromiso que tiene con el equipo para que México esté en los primeros lugares de las diferentes competencias.

"México me ha hecho crecer como persona, como profesional y me volvió a recibir como Técnico. Para mi forma de sentir, poder ayudar a México para hacer crecer a su Selección es un privilegio y una oportunidad que no podía dejar pasar", dijo.

Cocca añadió: "Quiero tener jugadores que se pongan la playera del país, canten el Himno y se sientan orgullosos de representar a este país. Para tener eso, el primero que debe sentirlo soy yo".

