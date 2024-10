Durán viraliza una canción en Inglaterra: la cantan hasta sus compañeros

En Inglaterra, la Premier League no deja de hablar del colombiano Jhon Jáder Durán gracias a sus impresionantes actuaciones con el Aston Villa. Sus goles le han salvado, en varias ocasiones, partidos cruciales al técnico Unai Emery, que hace que el atacante entre al corazón de la afición.

Pero, ahora, una de las canciones favoritas del paisa se ha viralizado en Inglaterra, pues, según dicen, se la pasa escuchando el tema en los entrenamiento, que hasta compañeros del Aston Villa se la han comenzado a aprender. Se trata de 'Condenado al Éxito II' de Blessd, el cantante paisa, que, además, es amiga cercano del futbolista de la Selección Colombia.

No por nada en su presentación en el Movistar Arena de Bogotá, Blessd salió con la camiseta '14' de la Selección Colombia que es la del delantero del Aston Villa, quien además no deja de elogiar al 'Bendito' en redes sociales cada que puede.

¿De qué trata 'Condenado al Éxito II'?

Estrenada el 25 de enero de 2024, la canción del 'Bendito' hace parte de su último álbum 'Si Sabe'. En este tema el antioqueño relata su camino al éxito, el cual no ha sido fácil y da detalles de esos días de incertidumbre donde parecía que era imposible llegar a los más alto de la industria, algo que, poco a poco, ha construido.

Esta es la parte de la letra que canta Durán

Todo se nos dio, ¿quién lo iba a pensar?

Sirvieron los rosarios, y mi abuelita al rezar

Me acuerdo que antes pensaba que no se me iba a dar

Y ahora con los mío' ya no paro 'e celebrar

Mucho' carro', mucha' joya, muchas chimbas

Pero la energía de Stiven, la misma

En bolsillo' los billete', la sonrisa y el carisma

Y ahora todas las noche' son Merry Christmas

Luché por el sueño pa' que todo se dé

Pa' que algún día se compre un Mercedes Benz

Y llegue al barrio donde los parceritos y les diga

"Si yo pude, ustedes también, mis socitos".