‘El Cole’ será invitado de honor de la Fifa en Qatar: estará en el Mundial de 2022

‘El Cole’, uno de los hinchas más fieles y reconocidos de la Selección Colombia, fue escogido por la Fifa para integrar el selecto grupo de los 36 ‘Fans líderes’, que fueron a Qatar, con el objetivo de ser embajadores de la cultura catarí de cara al Mundial de fútbol que se realizará en el 2022.

Gustavo Llanos, nombre de pila del reconocido seguidor de la ‘Tricolor’, estuvo en la inauguración de la Copa Árabe 2021, que está en desarrollo, y también lo hará en el Mundial de Qatar 2022.

“Después de la entrevista me contaron que había sido seleccionado, que esperara detalles como el certificado de vacunación y pasaporte. El proceso continuó, me mandaron mis tiquetes aéreos, todo pago. El viaje se dio Barranquilla - Bogotá, Bogotá - Sao Paulo, Sao Paulo – Doha (capital de Qatar)”, relató a BLU Radio.

El habitual atuendo de cóndor, con los característicos colores de la ‘Tricolor’, fueron claves para destacarse entre los demás hinchas escogidos.

“Cinco hinchas, entre ellos ‘El Cole’, fuimos escogidos como personajes. Al final del proceso me felicitaron, fui el más destacado. Salí dos veces en la pantalla del partido (inaugural)”, dijo.

‘El Cole’ detalló que durante los cuatro días que estuvo en Qatar visitó el desierto y montó en un camello. “Nos llevaron a un mercado público, donde venden las artesanías, muy hermoso. En la cena y en el almuerzo nos llevaron a los mejores restaurantes”.

Además, no ocultó su felicidad por conocer a reconocidos exfutbolistas como Cafú, Samuel Eto’o, entre otros.

“Fue una experiencia que me enriquece como embajador barranquillero. Me siento realizado, feliz. Esa inauguración me dejó perplejo, había como 3.000 drones. Mostraron su cultura, sus tradiciones”, comentó.

Pese al pensamiento que se tiene de la cultura catarí, ‘El Cole’ indicó que “no son discriminatorios, vale la pena interactuar con ellos, son nobles, muy respetuosos”.

“Si vienes a violar alguna de las normas que ellos tienen, te dan la oportunidad de corregir. Ya la segunda vez te cogen preso y te llevan a un juicio”, concluyó.

Escuche el relato completo de ‘El Cole’ en el siguiente audio: