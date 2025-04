El estado de “alerta máxima” de Jorge Soto, el mejor arquero de la Sudamericana en fecha 3

El pasado miércoles, América logró un punto al sostener un empate 0-0 contra Huracán , por la Copa Sudamericana en la fase de grupos. Uno de los más destacados del partido fue el arquero colombiano Jorge Soto, quien registró dos atajas magistrales.

Incluso, tras la fecha tres, Soto fue incluido en el equipo ideal de la semana, siendo el mejor arquero de la jornada. En diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio comentó que, así como muchos lo han dicho, fueron unas atajas “muy bonitas” que entran en sus favoritas.

“En mi mente no tengo techo. Todo se puede mejorar siempre; si hoy salto 30 centímetros, mañana puedo 31. Siempre hay muchas cosas por corregir, tratando de llegar lo más cerca posible la perfección, que es imposible, pero se intenta”, recalcó.

Soto explicó que, a menudo, las atajadas y el resultado son un reflejo del trabajo en equipo. Sin embargo, su famosa doble tapada en el partido contra Huracán ahora es considerada por algunos hinchas como la atajada del torneo; reveló que es una combinación de fe, intuición, reflejos, reacción y técnica.

"No puedo hacerme responsable del empate. O sea, yo hago mi trabajo y mi trabajo es el último que se ve, digámoslo así, cuando hay un remate o cuando se saca el cero, pero el esfuerzo fue todo un equipo, éramos 11 dentro de la cancha . Los que entraron después hicieron un gran trabajo, los que están por fuera, cuerpo técnico, cuerpo médico; nunca voy a decir que soy responsable de un resultado, somos muchos”, indicó.

La psicología del deporte y el estado de alerta

Soto también habló de la importancia del trabajo psicológico en su rendimiento. Contó que se reúne con su psicóloga antes de cada partido, estableciendo metas y preparando su mente para enfrentar la presión del juego .

"Por supuesto, creo que hasta el día que me retire, o sea, incluso cuando me retire me toca seguir trabajando con ella. Yo me reúno con ella antes de cada partido en la noche anterior, nos reunimos por Zoom siempre. Después de los partidos revisamos las metas porque antes de cada partido yo me planteo unas metas. Las revisamos, miramos si las cumplimos o cuál nos faltó, es un trabajo diario", reveló.

Así, aseveró que la clave es llegar a un estado de “alerta máxima”. Añadió que debe sentirme tranquilo y preparado , como si estuviera enfrentando cualquier desafío.

“Llegar a ese estado de alerta necesita un trabajo psicológico”, agregó.

Soto enfatizó que, para él, es muy importante sentirse feliz y pleno con lo que hace, así como evaluar en que está fallando para mejorar cada vez más. Por eso, señaló que la ayuda psicológica es fundamental, pues es como mantener el cuerpo en un buen estado físico.