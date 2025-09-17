El freestyler colombiano que conoció a Cristiano Ronaldo, ¿lo convenció de venir al país?

El sueño de Sebastián Peña, conocido en el mundo del freestyle como Machine, se cumplió de la forma más inesperada: no solo conoció a Cristiano Ronaldo, sino que pasó 40 minutos compartiendo con él en Lisboa, Portugal, en una experiencia que quedará marcada para siempre en su carrera.

Peña, antioqueño y uno de los referentes del freestyle en Colombia, ganó un concurso organizado por la plataforma Binance, patrocinadora del astro portugués.

“Era enviar un video de 17 segundos mostrando las mejores habilidades. Participaron miles de personas alrededor del mundo y afortunadamente quedamos de primeros”, contó en entrevista con Blog Deportivo.



CR7, el profesor de Machine

El premio incluía un viaje con todos los gastos pagos a Portugal, hospedaje en el hotel de Cristiano Ronaldo y una masterclass dividida en dos partes: primero el capitán portugués enseñando técnicas de remate y luego Sebastián mostrando sus trucos de freestyle.

“Pensé que serían unos minutos, pero realmente fueron 40 minutos donde compartí con él, pude mostrarle mis habilidades y hablarle de lo que significa para mí. Cristiano fue demasiado simpático, se reía por todo, hacía bromas. No solo lo conocí, sino que él terminó conociéndome a mí”, relató emocionado.



¿Cristiano Ronaldo vendrá a Colombia?

El antioqueño no perdió la oportunidad de contarle que en Colombia es uno de los futbolistas más queridos y, por su puesto, no perdió la oportunidad para preguntarle cuándo podría venir al país.

“Le dije que si iba a venir a Colombia alguna vez, me dijo que es difícil por ahora, pero que le encantaría”, reveló, abriendo la puerta a la ilusión de que en el futuro CR7 visite el país.

Sebastián Peña cumplió su sueño de conocer a Cristiano Ronaldo. Instagram: @machine_fs

Machine también destacó la humildad del jugador fuera de las canchas, desmintiendo el mito de su supuesta arrogancia.

Publicidad

“Percibí a otra persona totalmente. Fue demasiado amigable. Creo que la arrogancia es un personaje que él hace dentro de la cancha por su mentalidad ganadora”, explicó.

Uno de los momentos más divertidos del encuentro fue cuando Sebastián imitó el famoso grito de gol “Siuu” de Cristiano.

“Fue espontáneo, pero él me pidió que lo repitiera porque cada vez que lo hacía se reía demasiado. Me dijo que lo hacía bien, pero que obviamente él lo hace mejor”, recordó entre risas.

Publicidad

Con esta experiencia, Sebastián Peña no solo reafirma su lugar como embajador del freestyle colombiano, sino que también pone al país en el radar de uno de los futbolistas más importantes de la historia.