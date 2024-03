El guiño de Borja a River Plate: "Espero que me renueven por cinco años más"

El delantero Miguel Ángel Borja hizo un comentario que cayó muy bien entre los seguidores de River Plate, pues el colombiano afirmó que espera que le renueven el contrato por muchos años.

Vale recordar que Borja pasó de ser el tercer delantero de Martín Demichelis a ser el titular y figura en la actual temporada. El '9' espero el momento preciso para brillar y ser el máximo goleador en Argentina. De hecho, en el último partido con River Plate superó los 200 tantos en su carrera profesional.

"Ahora vivo el presente acá en River. Estoy muy feliz y espero que sean muchos goles. Espero que me renueven por ahí por cinco años más", dijo en entrevista con ESPN.

Este comentario se dio mientras hablaba de su cariño que le tiene al Junior de Barranquilla, equipo en el que fue goleador, pero en el que no pudo levantar un título y por eso cree que tiene una deuda pendiente con el tiburón.

"Soy hincha de Junior y tengo algo pendiente deportivamente hablando ahí, porque Dios me dio la bendición de marcar muchos goles, pero no pude darle una estrella en mi paso por el club. Me gustaría y bueno, cualquier otro equipo de fútbol colombiano que me valore en su momento", añadió Borja.

Miguel Ángel Borja Foto: AFP

Falta de gol en la Selección Colombia

Borja manifestó que todos los equipos pasan por diferentes momentos en donde los goles llegan por parte de los defensores o mediocampistas, pero no siempre por los delanteros. Recordó su paso por Santa Fe en 2015, cuando los centrales eran los que anotaban en pelota quieta, y en Nacional en 2016, cuando cada balón que tocaba era prácticamente gol.

"Cando el colectivo funciona y anda bien, vamos a poder lograr no solamente ser terceros de una Copa América, sino ser campeones y poder ir nuevamente a un Mundial, como pasó en Brasil y en Rusia", recalcó Borja.

Consejo para los jóvenes

Borja también tuvo tiempo para aconsejar a los futbolistas que están iniciando sus carreras deportivas y son centro de atención por parte de los medios de comunicación e hinchas. Manifestó que no se puede vivir de los aplausos, pues cuando lleguen las críticas será muy difícil afrontarlas.

"El día que empiezas a vivir de los aplausos de la gente vas a morir por las críticas y le pasa a cualquier jugador. Te comes el cuento y el día de mañana no vas a cuidarte porque ya te la creíste. Que sigan con la humildad. Si hicieron tres goles, que sigan trabajando para hacer cuatro y cinco", concluyó.