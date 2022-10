El llamado de atención de Jennifer a Lawrence a un reportero en Globos de Oro

Antes de que el periodista planteara la respectiva pregunta a Lawrence, ella lo detuvo y le dijo: “no puedes pasar tu vida en el teléfono hermano, no puedes hacerlo, tienes que vivir en el ahora”, expresó (Lea también: Hollywood se da cita para unos Globos de Oro sin claro favorito ).

Jennifer Lawrence calls out a reporter for not looking up from his phone. #GoldenGlobes #backstage https://t.co/NYWOvZszTC

— Variety (@Variety) enero 11, 2016

Ante las risas del auditorio, el reportero pidió excusas y le preguntó a la intérprete acerca de cómo se veía a ella misma en la noche de los premios Oscar. Lawrence replicó al informador: “estamos en los Globos de Oro. Si dejaras tu teléfono por un minuto podrías saberlo” (Lea también: ¿Eso qué fue? Lady Gaga ‘rozó’ a Leonardo DiCaprio y él no supo cómo reaccionar ).

La actitud de la galardonada actriz ha recibido reacciones mixtas en las redes sociales: algunos apoyan la reacción de Lawrence, mientras que otros desaprueban la actitud tomada hacia el periodista.