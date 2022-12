“El precio de la libertad es la muerte”: Malcolm X

de la cultura Islámica en el país del norte.

Publicidad

Para José Hernández, profesor de historia de La Sabana, “Malcolm X no era alguien que se opusiera a la violencia, por el contrario, aseguraba que era el único medio para reafirmar a los afroamericanos”.

En un aclamado discurso, Malcolm X pronunció, "somos personas no violentas y amamos a quienes nos aman, pero no amamos a quienes no nos aman; somos pacíficos con quienes lo son con nosotros, pero no con quienes son violentos con nosotros", palabras que no fueron muy bien recibidas por sectores opositores.