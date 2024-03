El Rayo Vallecano de Falcao García está en caída libre: ¿qué pasa?

Dos fechas ilustran lo que está siendo la temporada del Rayo Vallecano. Una es el 15 de septiembre de 2023, hace seis meses, día en que el equipo madrileño ganó por última vez en casa. La otra es el 2 de enero de este 2024, cuando sumó tres puntos en Liga por última vez en el Coliseum ante el Getafe.

El Rayo Vallecano se encuentra en caída libre. Los números así lo indican. Cinco victorias en 28 partidos de Liga y a solo cuatro puntos del descenso a falta de diez jornadas, el momento crítico en el que se decide todo.

Con solo una victoria liguera en los últimos dieciocho partidos ligueros, el Rayo se ha metido en un lio solo. Entre medias ha dejado escapar una abultada diferencia con el descenso y el técnico con el que comenzó la temporada, Francisco Rodríguez, fue destituido por la mala dinámica de resultados.

Falcao García, delantero del Rayo Vallecano Foto: AFP

La llegada de Íñigo Pérez no ha supuesto un revulsivo en cuanto a resultados. En su debut, en el empate con el Real Madrid, el equipo mostró otra cara y una notable mejoría que en los últimos tres encuentros contra Girona, Cádiz y Alavés se ha disipado.

Publicidad

“La situación no es buena. No estoy preocupado desde el punto de vista de no ver confianza hacia las posibilidades del equipo. Estoy preocupado porque cuando ves que la distancia se recorta, uno se da cuenta de que no está haciendo bien las cosas y el resto te está apretando. Es una ocupación sobre cómo podemos mejorar esta dinámica”, dijo Iñigo Pérez, al término del último partido con el Alavés.

Los principales problemas del Rayo son la facilidad con la que encaja goles en momentos clave de los partidos, justo antes del descanso y en los tramos finales, y la falta de gol que tiene en ataque. Con 23 goles a favor en 28 partidos es el segundo equipo que menos marca por detrás del Cádiz, que lleva veinte y está en descenso.

Publicidad

Esos números son difíciles de explicar al contar en la plantilla con delanteros de la talla de Raúl de Tomás, Sergio Camello o el colombiano Radamel Falcao, que entre los tres suman solo cuatro goles en 28 jornadas.

El próximo partido ante el Real Betis es clave. Sobre todo porque después habrá un parón por los compromisos de selecciones y una nueva derrota, si se uniera a un resultado positivo del Cádiz en Anoeta ante la Real Sociedad, dejaría al equipo muy tocado antes de la 'final' por la permanencia que disputará en Balaídos contra el Celta de Vigo el 31 de marzo.

Le puede interesar: