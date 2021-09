Danilo, defensa Selección Brasil: Siempre tuvimos la convicción de que jugaríamos ante Argentina

Danilo da Silva, lateral derecho de la Selección Brasil, habló en conferencia de prensa sobre el papelón que ocurrió ante Argentina , por la abrupta interrupción del encuentro de Eliminatoria Sudamericana por parte de las autoridades sanitarias.

“Estábamos preparados para el partido, teníamos la motivación alta, concentrados para el compromiso. No teníamos ningún tipo de control de lo que iba a pasar”, dijo.

El lateral de la Juventus contó su versión de lo que ocurrió en el encuentro y manifestó que siempre tuvo la impresión de que el partido se iba a jugar sin inconvenientes.

“Todo el mundo sabe que esos cuatro futbolistas jugaron en Inglaterra; las reglas que existen entre Brasil y Reino Unidos. No es un secreto para nadie, eso está claro (…) Nunca tuvimos la impresión del que el partido no iba a ocurrir, siempre tuvimos la convicción de que se iba a realizar. Mi opinión me parece indiferente”, comentó.

Luego de que el partido se suspendiera oficialmente, la Selección de Brasil terminó haciendo un partido amistoso entre los jugadores titulares y suplentes.

“Nos relajamos. Todo se convirtió en un entrenamiento, jugamos, nos divertimos. Yo particularmente me dediqué a tener un entrenamiento para tener algún beneficio físico”, agregó.

