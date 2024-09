¿Dibu Martínez no sabe perder? El gesto que quedó captado en cámara para todo el mundo

Luego del pitazo final entre la Selección Colombia y Argentina, que dejó como ganadora a la tricolor con el marcador 2-1, se presentó un hecho que fue centro de críticas en redes sociales. El protagonista es el arquero Dibu Martínez.

El campeón del mundo no tuvo la mejor reacción después de terminarse el encuentro de la fecha 8 de la Eliminatoria Sudamericana y, por su puesto, todo quedó en cámara.

Dibu Martínez goleó cámara luego de perder contra Colombia

En medio de los respectivos saludos entre los deportistas de ambos países, pues muchos son amigos fuera de la cancha, un camarógrafo estaba grabando al arquero después de estrechar su mano con Jhon Jáder Durán. Ahí el arquero argentino golpeó la cámara.

Preciso, en la señal internacional que se comparte en los canales de televisión y plataformas que compraron los derechos de ese partido, el portero estaba en el plano principal de la transmisión y, por ende, miles de personas alcanzaron a ver el gesto, pues la cámara se fue para un lado y terminó mostrando la cancha del estadio Metropolitano de Barranquilla.

El video se viralizó en diferentes redes sociales y, por su puesto, los comentarios no faltaron. Varios usuarios en la plataforma X criticaron la manera de actuar del Dibu Martínez. Muchos afirmaron que no sabe perder, que fue un gesto irrespetuoso y que no es un ejemplo para la sociedad.

"Se puso bravo el Dibu 🙂", "No sabe perder. Lo que tiene de buen arquero lo daña como persona", "El provocador del Dibu hace muchos bailes cuando gana, pero parece que no sabe perder" son algunos de los comentarios.

El arquero argentino siempre ha sido foco de acciones polémicas, incluso, cuando ganó el Mundial de Qatar 2022 y puso en sus partes intimas el trofeo al mejor portero de la competencia.

En la Copa América de Brasil, también cuando enfrentó a Colombia, en la tanda de penales dijo a los jugadores que los comería para intentar distraerlos y que fallaran desde el punto blanco.