Diego Valoyes: Colombia tiene buenas armas para enfrentar a Brasil y sacar los tres puntos

Diego Valoyes, quien actualmente milita en Talleres de Córdoba, habló en conferencia de prensa sobre su crecimiento en el fútbol argentino y su llamado a la Selección Colombia.

“El paso por argentina me ha servido para ganar más experiencia y madurez en la toma de decisiones. Espero poder aportar todo lo que aprendido a la selección”, dijo.

El colombiano tiene claro el objetivo de la ‘Tricolor’ en Sao Pablo: buscar una histórica victoria en la Eliminatoria Sudamericana en territorio brasileño.

“Acá tenemos buenas armas para enfrentarnos a Brasil, sacar los tres puntos que vinimos a buscar, estamos trabajando para eso”, añadió.

Valoyes señaló que el trabajo en estos días será clave para lograr vencer al líder de la Eliminatoria y seguir en los puestos de clasificación directa a Qatar 2022.

“Brasil es un buen equipo, sabemos las capacidades que tienen. Vamos a trabajar de la mejor manera posible, para una victoria para seguir ahí en la tabla, pensando en el Mundial

Además, no ocultó su felicidad por recibir el llamado a la absoluta y manifestó que está “muy agradecido con Dios, con la oportunidad que me están dando. En estos días que he estado se nota que la selección está unida, me han acogido de gran forma”.

