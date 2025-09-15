En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
¿Descertificación?
Nueva EPS
Vía al Llano

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Eliminatorias  / Ditu y el Gol Caracol marcaron golazo durante transmisión de Eliminatoria Sudamericana

Ditu y el Gol Caracol marcaron golazo durante transmisión de Eliminatoria Sudamericana

La experiencia multicámara que disfrutó cada espectador ayudó a vivir de manera diferente cada partido, incluyendo el de la clasificación al Mundial de la Fifa 2026.

Los jugadores de Colombia posan para una foto de equipo antes del partido de clasificación sudamericana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Colombia y Bolivia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla, Colombia, el 4 de septiembre de 2025.
Selección Colombia
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 15, 2025 05:54 p. m.

En las últimas tres fechas de las Eliminatorias rumbo al Mundial, Ditu y Gol Caracol ofrecieron una cobertura histórica al transmitir 30 partidos en vivo, llevando la experiencia del fútbol a una nueva dimensión. Con más de 2.1 millones de dispositivos activos y más de 2.3 millones de horas consumidas, DITU se consolidó como la casa digital del fútbol en Colombia.

La transmisión exclusiva de los cinco partidos de cada jornada en simultáneo durante las últimas dos fechas fue un éxito rotundo. Además, el innovador uso de tecnología Dolby en transmisiones deportivas en Latinoamérica y la experiencia multicámara elevaron la forma de vivir cada partido. La calidad de producción y narración que solo Gol Caracol sabe entregar fue fundamental para este logro.

Más de 50 anunciantes confiaron en este ecosistema único, que combinó pasión y tecnología en un formato diferencial para las marcas. Este éxito deja la mesa servida para los próximos grandes eventos, como el Mundial Sub-20 y el Mundial 2026, donde Ditu y Gol Caracol seguirán transformando la manera de vivir el deporte.

Raphinha, James Rodríguez, futbolistas de Argentina y logo de Ditu
Duelos de Eliminatorias en Ditu //
Fotos: Ditu y AFP.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Gol Caracol

ditu

Publicidad

Publicidad

Publicidad