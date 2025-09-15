Ditu y el Gol Caracol marcaron golazo durante transmisión de Eliminatoria Sudamericana

En las últimas tres fechas de las Eliminatorias rumbo al Mundial, Ditu y Gol Caracol ofrecieron una cobertura histórica al transmitir 30 partidos en vivo, llevando la experiencia del fútbol a una nueva dimensión. Con más de 2.1 millones de dispositivos activos y más de 2.3 millones de horas consumidas, DITU se consolidó como la casa digital del fútbol en Colombia.

La transmisión exclusiva de los cinco partidos de cada jornada en simultáneo durante las últimas dos fechas fue un éxito rotundo. Además, el innovador uso de tecnología Dolby en transmisiones deportivas en Latinoamérica y la experiencia multicámara elevaron la forma de vivir cada partido. La calidad de producción y narración que solo Gol Caracol sabe entregar fue fundamental para este logro.

Más de 50 anunciantes confiaron en este ecosistema único, que combinó pasión y tecnología en un formato diferencial para las marcas. Este éxito deja la mesa servida para los próximos grandes eventos, como el Mundial Sub-20 y el Mundial 2026, donde Ditu y Gol Caracol seguirán transformando la manera de vivir el deporte.