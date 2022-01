Minuto a minuto: Ecuador busca su paso definitivo al Mundial Qatar 2022 frente a Brasil este jueves

Ecuador tiene un reto casi imposible este jueves en su feudo de Quito, derrotar al imbatido Brasil para quedar a las puertas del Mundial de Qatar-2022.

A cuatro fechas de que concluyan las eliminatorias sudamericanas, la tricolor marcha tercera con 23 puntos, detrás de los ya clasificados Brasil (líder con 35) y Argentina (29) y con seis unidades de ventaja sobre el cuarto, Colombia .

El clasificatorio otorga cuatro cupos para el Mundial y al quinto la posibilidad de una repesca contra una selección de Asia.

"A mi me gustaría clasificar a lo grande, a mi me gustaría ganarle a Brasil" en los 2.850 metros de altitud de Quito, expresó el martes el timonel Gustavo Alfaro, a quien le alienta el empate 1-1 que consiguiera ante la canarinha en la Copa América-2021. En la ida por las actuales eliminatorias el elenco de Tite ganó 2-0.

"Cuando se juega con Brasil no hay nada seguro, con Brasil no se puede apostar nada", dijo a la AFP el editorialista deportivo Mario Canessa, agregando que "la fe no se pierde".