“En ningún momento hemos analizado la salida de Rueda”: Álvaro González

Álvaro González, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol habló con Blog Deportivo sobre la reunión con Reinaldo Rueda y el cumplimiento de su misión en las eliminatorias sudamericanas.

Sobre el informe presentado por Rueda, González dijo: “Hemos buscado una causal a lo que ha pasado en los últimos siete partidos y no tenemos una explicación lógica”.

“Reinaldo es una persona muy profesional y tiene un grado muy grande de responsabilidad”, señaló.

Álvaro dijo que vio a Rueda triste y preocupado porque “él no se explica lo que pasa con los jugadores y la selección porque llegan y no anotan”.

Ante la petición de muchos hinchas sobre la salida del técnico, Gozález afirmó: “No podemos manejar las cosas con el corazón sino con la razón, se deben buscar motivos, pero no los encontramos”.

“Tenemos que esperar que termine la eliminatoria, está muy dura la situación, pero las matemáticas no mienten, las matemáticas nos tienen allí, hay que esperar que culmine el ciclo”, declaró.

Por este motivo, Álvaro señala que la salida de Reinaldo no se dará. “Que si se va Rueda o se queda... eso no ha estado en la mente de ningún directivo en toda la eliminatoria, eso no se ha analizado”.

Sobre la llegada de Gareca fue claro en decir: “Si no se ha hablado de la salida de Rueda, mucho menos de su reemplazo, me parece absurdo”.