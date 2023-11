Jair Alejandro Reinoso, el colombiano que jugará con Bolivia: "Soy un soñador empedernido"

El delantero colombiano Jairo Alejandro Reinoso recibió una alentadora noticia al ser convocado a la selección de Bolivia para los próximos partidos de la Eliminatoria Sudamericana contra Perú y Uruguay.

El delantero debutó en el fútbol boliviano, ha pasado por diferentes equipos de ese país y ahora podrá defender los colores de ese país. Reinoso es el décimo goleador histórico de la Primera División de Bolivia con 166 anotaciones.

En conversación con Blog Deportivo, manifestó que es un sueño esa convocatoria, pues la venía esperando desde hace tiempo e incluso su esposa se desanimaba un poco cuando no lo llamaban a la selección.

"La verdad muy contento, es una noticia, en este momento de mi vida, una bendición. Es un sueño que siempre he tenido de niño jugar para la Selección Colombia, luego llegué a este país hermoso (Bolivia) que me abrió sus puertas, me ha dado lo más lindo que tengo que es mi familia. Lo siento como mi hogar", dijo el atacante.

Jair Alejandro Reinoso llegó hace 15 años a Bolivia para jugar fútbol y cumplir su sueño de marcar muchos goles, así como ser reconocido en ese deporte y, a la vez, ser temido por las defensas rivales.

"Me han acogido muy bien y hoy se me cumple un sueño que para muchos podría ser imposible, pero cuando uno es un soñador empedernido y cree en Dios, ningún sueño es tarde ni lejos de cumplirse", agregó.

A sus 38 años tendrá la oportunidad de jugar la Eliminatoria Sudamericana y se ilusiona con marcar un gol con el seleccionado verde, que tiene nuevo entrenador: el brasileño Antonio Carlos Zago.

Los 27 convocados de la selección de Bolivia

Arqueros : Guillermo Viscarra (The Strongest), Carlos Lampe (Bolívar) y Rubén Cordano (Bolívar).

: Guillermo Viscarra (The Strongest), Carlos Lampe (Bolívar) y Rubén Cordano (Bolívar). Defensores : Diego Medina, Pablo Vaca y Héctor Cuéllar (Always Ready); Diego Bejarano, José Sagredo y Jario Quinteros (Bolívar), Luis Haquín (Deportivo Cali-COL), Roberto Carlos Fernández (Baltika-RUS) y Denilson Durán (Blooming).

: Diego Medina, Pablo Vaca y Héctor Cuéllar (Always Ready); Diego Bejarano, José Sagredo y Jario Quinteros (Bolívar), Luis Haquín (Deportivo Cali-COL), Roberto Carlos Fernández (Baltika-RUS) y Denilson Durán (Blooming). Mediocampistas : Gabriel Villamil, Ramiro Vaca y Leonel Justiniano (Bolívar); Moisés Villarroel (Águilas Doradas-COL), Danny Bejarano (Nea Salamina Famagusta-CHI), Miguel Terceros (Santos-BRA), Jeyson Chura y Jaime Arrascaita (The Strongest); Henry Vaca (Maccabi Bnei Reineh-ISR) y Rodrigo Ramallo (Aurora).

: Gabriel Villamil, Ramiro Vaca y Leonel Justiniano (Bolívar); Moisés Villarroel (Águilas Doradas-COL), Danny Bejarano (Nea Salamina Famagusta-CHI), Miguel Terceros (Santos-BRA), Jeyson Chura y Jaime Arrascaita (The Strongest); Henry Vaca (Maccabi Bnei Reineh-ISR) y Rodrigo Ramallo (Aurora). Delanteros: Marcelo Martins (Independiente del Valle-ECU), Bruno Miranda (Royal Pari), Jaume Cuéllar (Barcelona B-ESP), Carmelo Algarañáz (Bolívar)y Jair Alejandro Reinoso (Aurora).

