La amenaza que tendrá Colombia ante Uruguay, según el análisis de Gustavo Alfaro

Falta poco para que ruede la pelota en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Colombia recibirá a Uruguay ante su público, en un duelo que supone un nivel de dificultad para Néstor Lorenzo, que hasta ahora sigue invicto bajo el mando del equipo tricolor en más de 10 partidos disputados desde su llegada.

En diálogo con Javier Hernández Bonnet, director de Gol Caracol y Blog Deportivo, Gustavo Alfaro analizó el partido que tendrá Colombia ante Uruguay, que, según él, no será fácil y Néstor Lorenzo tendrá que hacer un balance de lo que tiene el equipo y si es bueno o mal lo que tienen en el banquillo para frenar las ideas del rival.

Según el argentino, sí habría una amenaza para Colombia en este partido y sería la mentalidad, pues "no está mal conocerse inferior al rival", pero "sí está mal sentirse inferior", por lo que el equipo tricolor deberá salir con una idea de obtener los tres puntos en Barranquilla y si no trabajan desde ahí los resultados no se darán de forma correcta.

"Las dos cosas, primero está la valoración en lo que uno es, uno tiene que tener un diagnóstico muy completo de lo que uno es como equipo para saber cuáles son los alcances que uno como equipo, después estará en función del oponente que uno tiene por delante, el oponente tendrá sus virtudes; es tratar de imponer sus condiciones, pero nunca un partido antes de jugarlo", manifestó Alfaro.

Ya en el terreno de juego hay una "amenaza" en el rival: Federico Valverde, pues el jugador del Real Madrid es el líder del equipo charrúa y llega en un gran momento al ser el eje táctico de Carlo Ancelotti en España. El joven uruguayo cuenta con una amplía experiencia en muy poco tiempo como profesional, que tendrá que ser "frenado", según Alfaro, desde los táctico y la garra de los jugadores de Colombia.

"Es como Colombia va formar dentro del campo, si lo va a empatar o si va a jugar con dos o uno más adelantado. No solamente es Federico Valverde , sino Nico de la Cruz del otro lado, que juegan entre los dos para que uno distraiga y el otro pueda ganar la espalda, ahí es dónde hay que definir bien esas sociedades", indicó el profesor Alfaro.

